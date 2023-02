Fortnite : le Captain America de Sam Wilson et la Terreur étoilée apportent leurs tenues hautes en couleur sur l'île

Alors que les joueurs de Fortnite peuvent profiter depuis peu de quêtes et défis sur le thème de The Witcher, avec une skin de Geralt de Riv à obtenir pour les détenteurs du Passe de combat, Epic Games n'en oublie pas de remplir sa boutique avec des apparences payantes. Et c'est encore Marvel qui est concerné par la collaboration du moment. Après Hulk au début du Chapitre 4 - Saison 1 en décembre dernier, c'est le nouveau Captain America de Sam Wilson qui est à l'honneur, un timing bien étonnant puisque c'est Ant-Man et Kang qui sont actuellement à l'affiche d'Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, mais avec la Saison 2 approchant, rien ne dit que les personnages du film ne sont pas gardés pour l'occasion.

En plus de ce nouveau porteur du bouclier, il est également possible de s'offrir la Terreur étoilée, qui s'inspire du héros, pour un résultat plutôt réussi visuellement.

Pour porter le bouclier, il faut faire preuve de courage, d'honneur et de responsabilité.

Prêt à mener son combat sur l'île de Fortnite, le nouveau Captain America, Sam Wilson, s'envole dans la boutique d'objets.

Il y est accompagné par une nouvelle héroïne qui (par le plus grand des hasards) porte elle aussi un bouclier, la Terreur étoilée.

SAM WILSON, LE NOUVEAU CAPTAIN AMERICA

Devenir le nouveau porteur du bouclier n'a rien d'une promenade de santé. Pleinement équipée et parée au combat, la tenue Captain America - Sam Wilson (MCU) est livrée avec le Bouclier du Captain, qui sert à la fois d'accessoire de dos et de pioche ! Entièrement recréé par le Groupe de conception wakandais, le planeur Ailes EXO-7 Falcon est également disponible dans la boutique d'objets.

LA TERREUR ÉTOILÉE, L'UNE DES PLUS GRANDES HÉROÏNES DE L'ÎLE

Accoutumée au danger, la Terreur étoilée abat tous les ennemis qui se tiennent sur sa route.

La tenue Terreur étoilée est livrée avec le Bouclier étoilé, qui sert à la fois d'accessoire de dos et de pioche. En plus de son style par défaut, elle comprend la variante Terreur bleue-rouge. Si vous voulez que le bouclier et la tenue ne soient pas dépareillés, pas de panique : l'accessoire de dos/pioche Bouclier étoilé possède également cette variante. Pour un peu plus de classe, n'hésitez pas non plus à lui faire enfiler son blouson d'aviatrice !

Et si vous voulez donner une touche héroïque à l'intégralité de votre arsenal, équipez-vous du revêtement Braves étoiles :

L'ÉCRAN DE CHARGEMENT CAPTAIN AMERICA ET LA TERREUR ÉTOILÉE

La tenue Captain America - Sam Wilson (MCU) (plus l'accessoire de dos/pioche Bouclier du Captain), le planeur Ailes EXO-7 Falcon, la tenue Terreur étoilée (plus l'accessoire de dos/pioche Bouclier étoilé) et le revêtement Braves étoiles peuvent être achetés à l'unité ou ensemble dans le pack Captain America et la Terreur étoilée, qui comprend également l'écran de chargement Captain America et la Terreur étoilée :

Levez votre bouclier et combattez ensemble !

Arborez toutes les nuances du courage avec la Terreur étoilée et le nouveau Captain America !