Fortnite : une nouvelle collaboration avec Naruto annoncée et datée, de premiers détails en fuite

Le Chapitre 3 - Saison 3 de Fortnite a récemment été lancé, qui se veut plus détendu que les précédents, d'où son nom, Relax. Dark Vador et Indiana Jones s'invitent d'ailleurs dans son Battle Pass, et des objets cosmétiques ayant pour thématique Among Us ont été officialisés la semaine dernière. Mais les collaborations ne s'arrêteront évidemment pas là et nous avons d'ores et déjà quelques détails sur la prochaine, qui viendra prolonger un partenariat mis en place l'an dernier. Oui, le jeu d'Epic Games va de nouveau accueillir les personnages de l'univers Naruto, et plus précisément ceux de la deuxième partie de l'anime, Naruto Shippuden.

La première collaboration du genre avait eu lieu en novembre avec notamment des apparences de Naruto, Kakashi, Sasuke et Sakura. Officiellement, nous savons seulement qu'un évènement nommé Rivaux ! débutera en jeu le vendredi 24 juin. Sauf que, licence de la Shūeisha oblige, le prochain numéro du Weekly Shōnen Jump va en assurer la promotion. Un habitué des leaks a donc de son côté partagé cette page du magazine, sur laquelle nous apprenons que des skins d'Hinata, Gaara, Itachi et Orochimaru pourront être obtenues. Est-ce que les anciens éléments introduits reviendront ? Il faudra encore patienter quelques jours pour le savoir.

