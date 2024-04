Fortnite : Samus de Metroid aurait pu être dans le jeu, mais Nintendo a tout fait capoter

Aujourd'hui, Fortnite est bien plus qu'un simple Battle Royale free-to-play, c'est un espace communautaire où les marques s'invitent pour avoir de la visibilité. Star Wars sera de retour dans les prochains jours et même du côté des jeux vidéo, certains personnages cultes sont disponibles via des skins.

Sony et Microsoft ont vite compris l'intérêt d'être dans Fortnite, notamment avec Kratos de God of War, Nathan Drake d'Uncharted et le Master Chief de Halo, mais Nintendo semble toujours bouder le Battle Royale. Lors du procès opposant Epic Games à Apple, des documents avaient dévoilé des collaborations en cours de négociation, certaines ont vu le jour, d'autres non, à l'instar de celle concernant Samus, héroïne de Metroid, une franchise de Nintendo.

Tout récemment, Donald Mustard s'est entretenu avec Game File. L'ancien directeur créatif a quitté Epic Games en septembre dernier pour collaborer avec Joe et Anthony Russo chez AGBO Studios, une société de production cinématographique, mais il est revenu sur son travail sur Fortnite et notamment sur ces collaborations, dévoilant pourquoi Nintendo ne veut pas de ses jeux dans le Battle Royale. Le constructeur japonais ne serait pas totalement contre, à condition que ses héros soient uniquement disponibles sur Nintendo Switch :

Ils étaient vraiment gênés à l'idée que leurs personnages apparaissent sur des plateformes qui n'étaient pas leurs plateformes. Ils seraient ravis d'avoir des personnages Nintendo dans Fortnite, mais seulement si c'est sur leur plateforme.

Une raison qui semblait évidente, tant Nintendo est soucieux de l'image de ses personnages, mais qui est désormais confirmée par l'ex-directeur créatif de Fortnite. Si Nintendo protège ses franchises, Epic Games veut quant à lui proposer une expérience identique sur toutes les plateformes, hors de question donc de proposer un personnage sur une seule console. Difficile de dire si les deux studios arriveront à un terrain d'entente à l'avenir...

En attendant, c'est la chanteuse Billie Eilish qui vient de débarquer aujourd'hui dans Fortnite avec un évènement musical. Vous pouvez retrouver des V-Bucks sur Amazon et Fnac.