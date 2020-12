Forza Horizon 4 : Super7, un éditeur de circuits décalé disponible gratuitement via une mise à jour

Entre ses extensions, ses mises à jour gratuites et ses évènements réguliers, Forza Horizon 4 n'a jamais été délaissé par sa communauté, et fait sa petite vie depuis septembre 2018. Alors qu'un nouveau Forza Motorsport pointe le bout de son nez depuis les studios de Turn10, Playground continue à soutenir son jeu de course en monde ouvert.



Il vient d'annoncer cette semaine un nouveau mode gratuit dénommé Super7, disponible via une mise à jour dès ce 8 décembre 2020. Il s'agit tout simplement d'un éditeur de circuit loufoque où nous pourrons créer des tracés défiant la loi de la gravité, rappelant ceux de Trackmania ou GTA Online. Toute la map est à notre disposition, nous pouvons personnaliser le type de challenge pour proposer du drift, du contre-la-montre, des cascades ou autres, et il y a bien évidemment un tas d'éléments de personnalisation prédéfinis pour nous aider.

La spécificité de Super7 est que pour une création donnée, lorsque nous lançons la mission créée par l'utilisateur, 7 défis au hasard nous seront attribués, et nous obtiendrons plus de récompenses si nous les terminons tous. Des bonus peuvent en effet être débloqués dans ce mode annexe, comme les nouvelles 1924 Austin Seven et 1979 Triumph TR7 Roadster.

