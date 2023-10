Forza Motorsport : les tests sont là, qu'en pense la presse anglophone ?

Six ans après Forza Motorsport 7, Microsoft et Turn 10 lanceront très prochainement leur nouveau jeu de course, sobrement intitulé Forza Motorsport. Mais en attendant la sortie officielle la semaine prochaine, les journalistes et testeurs ont déjà pu prendre place derrière le volant et livrent désormais leurs avis.

Sans surprise, Forza Motorsport est une excellente pioche pour tous les amateurs de simulation automobile, le jeu de course est magnifique, et bourré de réglages pour convenir à tous les pilotes, néophytes à la manette ou experts au volant et pédalier. Les voitures sont nombreuses et entièrement personnalisables, et le mode multijoueur est complet, de quoi faire vivre le titre un long moment. Quelques ombres au tableau au cependant, avec un mode Carrière classique et sans grand intérêt, et peu de nouveaux circuits, qui tournent vite en rond.

La date de sortie de Forza Motorsport est fixée au 10 octobre 2023 sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 79,99 € sur Amazon, Cdiscount ou à la Fnac.