G.I Joe: Operation Blackout, la bande-annonce de lancement est de sortie

Ce n’est clairement pas la licence la plus attendue, mais cela n’a pas empêché G.I Joe: Operation Blackout de se rappeler à nous aujourd’hui. Le jeu annoncé en août dernier en a profité pour le faire au travers d’un trailer pour le moins explicite.

La courte vidéo d’à peine plus d’une minute va à l’essentiel. Elle est là pour nous montrer le style cartoonesque de son univers et surtout son action explosive, dans tous les sens du terme. Tout explose sur le chemin des héros comme des antagonistes et G.I Joe: Operation Blackout nous propose justement d’incarner les douze figures connues de ce petit monde, quelle que soit leur allégeance.

Cette avalanche de testostérone est désormais à portée de main puisque le jeu est disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One, PC et Switch. Pour rappel, il dispose d’une campagne avec 17 missions jouables seul ou en coop et quatre modes multijoueurs relativement classiques.

