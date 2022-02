Gambit! : un FPS coopératif à 4 joueurs dans un univers badass et rock'n roll

Après un an et demi de mystères et une sortie prévue à l'origine pour 2021, Gambit!, le FPS coopératif dans un univers rock'n roll et déjanté du studio XREAL Games (derrière A-Tech Cybernetic et Zero Caliber), se dévoile enfin.







Dans Gambit! rejoignez Frank, Udo, Cody et Kevin, quatre mercenaires, dans leur quête de richesse à travers une aventure au style road movie dans un monde pré-apocalyptique se dirigeant lentement vers sa propre extinction. Le titre, jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs (un mode solo est prévu), proposera une campagne d'une vingtaine d'heures, scindée en neuf missions réparties sur trois chapitres. Le gameplay à l'action frénétique offrira des combats musclés avec des dizaines d'armes, ainsi qu'une customisation qui s'annonce assez poussée avec de nombreux accessoires, skins ou masques.

Si vous avez l'âme d'un artiste ou êtes en mal d'expression, la suite devrait vous plaire puisqu'il sera possible de graffer sur les murs, en témoignent les capacités d'un des protagonistes qui est équipé de bombes de peinture ; reste cependant à connaître l'impact de cette mécanique de jeu sur le gameplay. Autre détail amusant, certains signes de la main (empruntés au titre Zero Caliber du même studio), aussi courants qu'obscènes, seront présents pour laisser exprimer nos émotions ou donner libre cours à nos provocations. Nous pouvons également être confiants quant au ressenti ou à la physique des armes, XREAL Games maîtrisant particulièrement bien son sujet.





Gambit! proposera également des combats de boss, des matchs à mort en multijoueur ainsi que des tournois classés, des mini-jeux et de l'escalade. La rejouabilité et l'exploration ne seront pas en reste avec de nombreuses récompenses cachées et des tonnes de contenus à débloquer sur chacune des neuf grandes maps. Et pour couronner le tout, le studio annonce que les mises à jour seront gratuites. Tout cela s'annonce prometteur !



Gambit! est prévu pour le deuxième trimestre 2022 sur SteamVR et Meta Quest 2.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.