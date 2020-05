GeForce NOW : 19 jeux ajoutés au service de streaming cette semaine

Toutes les semaines ou presque, NVIDIA ajoute de nouveaux titres à son catalogue GeForce NOW. Le service permet pour rappel de louer la puissance d'un ordinateur équipé d'une carte graphique dernière génération pour des parties en streaming sur PC, Mac, Android et les SHIELD TV, gratuitement pour des sessions d'une heure, et pour des parties de jusqu'à six heures avec en prime les performances du RTX pour 5,49 € par mois.

NVIDIA vient de faire le point sur les jeux ajoutés au service cette semaine, et ils sont au nombre de 19. Il y a notamment Population Zero qui devient Game Ready pour GeForce NOW dès sa sortie.

Population Zero (depuis le jour de son lancement)

(depuis le jour de son lancement) Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

Earth Defense Force 4.1: The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King's Bounty: Warriors of the North

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition

Steins;Gate

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

Worms Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

Les abonnements Fondateurs sont toujours épuisés jusqu'à nouvel ordre, mais GeForce NOW visant un lancement commercial en juin 2020, ils devraient bientôt être de retour.