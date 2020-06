Genshin Impact : la date de lancement de l'ultime bêta fermée sur PS4, PC et mobiles enfin connue, 15 pistes de l'OST partagées en vidéo

Cela fait déjà plus d'un an que miHoYo a dévoilé Genshin Impact, un Action-RPG en monde ouvert ultra prometteur, qui a depuis été annoncé sur de multiples supports, à savoir les PC et mobiles, puis la PS4 et même la Switch en début d'année. En mai dernier, nous avions appris une excellente nouvelle, à savoir qu'une ultime phase de bêta fermée serait organisée au cours de l'été, ajoutant cette fois la PS4 aux côtés des ordinateurs et appareils sous Android et iOS. Depuis, il a été précisé qu'elle s'effectuerait en juillet et nous avons désormais une date !

Ainsi, cette bêta ouvrira ses portes la semaine prochaine, le jeudi 2 juillet, et permettra d'expérimenter le mode multijoueur multiplateforme où jusqu'à quatre joueurs seront capables de former une équipe peu importe l'appareil avec lequel ils s'amusent, en vue de venir à bout de terribles créatures et d'explorer les multiples donjons que compte le monde de Teyvat. Lors de la bêta, les cités-État Mondstadt et Liyue seront accessibles, sept existant au total dans le jeu, ainsi que les environnements naturels du continent où elles se situent. En revanche, aucune date de fin n'a été communiquée, le plus tard sera le mieux. Et comme un rappel ne fait jamais de mal :

Genshin Impact est un jeu d'action en monde ouvert qui se déroule sur le continent fantastique de Teyvat. Explorez librement son monde dynamique dans le cadre d'une intrigue captivante et à travers des combats basés sur les sept éléments, en incarnant un voyageur ou une voyageuse à la recherche de sa famille.

Pour terminer, 15 pistes de la bande-son ont été mises en ligne récemment, composées par Yu-Peng Chen de HOYO-MiX. Oui, la dernière, The Wind Catcher from a Foreign Land, qui avait servi à la toute première bande-annonce rappelle évidemment The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Genshin Impact est toujours attendu en 2020 sur PS4, PC et mobiles.