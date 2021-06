Ghost of Tsushima: Director's Cut évalué par l'ESRB, bientôt la version PS5 et l'extension Ghost of Ikishima ?

En attendant l'arrivée des grosses productions comme Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 et le prochain God of War, il se pourrait bien que Sony Interactive Entertainment s'appuie sur son catalogue passé. Les bruits de couloirs parlent d'un remake de The Last of Us, un Death Stranding: Director's Cut est en route pour la PS5, et Sucker Punch Productions pourrait bientôt étendre l'univers de Ghost of Tsushima.

Il y a quelques jours, un insider rapportait qu'une extension stand-alone appelée Ghost of Ikishima devait être bientôt annoncée pour une sortie en 2021. Aujourd'hui, c'est l'ESRB qui liste un Ghost of Tsushima: Director's Cut pour une arrivée sur PS4 et PS5. Le descriptif de l'organisme de classification des jeux vidéo étasunien ne mentionne pas de contenu supplémentaire, mais tout porte à croire que cette version améliorée doublée d'un portage sur next-gen serait livrée avec une aventure inédite.

Il faudra attendre les annonces de SIE pour se réjouir, mais tout cela sent plutôt bon. Pour mémoire, des rumeurs veulent qu'une PlayStation Experience ou une autre conférence se tienne dès ce jeudi 8 juillet : la révélation y aura-t-elle lieu ? Pour les impatients, Ghost of Tsushima est disponible pour 53,64 € sur Amazon.fr.