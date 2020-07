Ghost of Tsushima : de nouveaux gros chiffres dévoilés

Ghost of Tsushima est la dernière grosse exclusivité en date de la PlayStation 4, le jeu d'action en monde ouvert au Japon féodal de Sucker Punch (Sly, inFamous) a fait fort dès son lancement avec 2,4 millions d'exemplaires vendus lors du week-end suivant sa sortie. Un record pour une nouvelle licence PlayStation, et les studios sont de retour aujourd'hui avec encore de gros chiffres.

Alors non, il ne s'agit pas ici de chiffres de ventes, il faudra sans doute patienter quelques semaines supplémentaires pour en avoir, Sucker Punch et Sony s'attardent ici sur les exploits in-game des joueurs, qui ont participé à 156,4 millions d'affrontements et 57,5 millions de duels, passé l'équivalent de 810,3 ans sur leur cheval, visité 16,2 millions d'onsens, joué 28,1 millions de chansons à la flûte, écrit 14,2 millions de haïkus, caressé 8,8 millions de loups et pris pas moins de 15,5 millions de photos !

Ghost of Tsushima est donc bien parti pour devenir une nouvelle licence forte du catalogue de Sony, il a accueilli tout récemment le patch 1.05 avec notamment un nouveau mode de difficulté, et il est disponible à 56,99 € sur Amazon.fr.

