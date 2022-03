Ghostwire: Tokyo, 18 minutes de gameplay pleines de magie dévoilées

Après les survival-horror The Evil Within, Tango Softworks va changer de registre avec Ghostwire: Tokyo, un jeu d'action et d'aventure à la première personne qui nous plongera dans les rues de la capitale japonaise, après qu'un mystérieux individu ait fait disparaître la quasi-totalité de la population.

Un titre pour le moins mystérieux et intrigant, qui fera la part belle au fantastique et au paranormal avec la présence de créatures issues du folklore japonais. Et à quelques jours du lancement, IGN partage 18 minutes de gameplay de Ghostwire: Tokyo, l'occasion de découvrir quelques mécaniques intéressantes et des combats qui demanderont d'utiliser ces pouvoirs magiques.

Pour rappel, Bethesda et Tango Softworks ont déjà partagé une bande-annonce de pré-lancement du jeu, même si sa date de sortie est toujours fixée au 25 mars 2022 sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez précommander Ghostwire: Tokyo à 53,99 € chez Gamesplanet.

