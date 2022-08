God of War Ragnarök fait la couverture de Game Informer, les nouveautés du système de combat évoquées

Vous devez le savoir aussi bien que nous si vous l'attendez, c'est le 9 novembre que débarquera God of War Ragnarök sur PS5 et PS4, une date qui a été communiquée à la mi-juillet lors de la révélation de ses différentes éditions. Depuis, nous avons seulement eu droit à un récapitulatif de God of War (2018) par l'intermédiaire d'une vidéo illustrée et narrée par Felicia Day, pile un mois après. La communication autour du jeu de Santa Monica Studio va évidemment s'accélérer à mesure que nous nous rapprochons de son lancement et, durant les prochaines semaines, c'est Game Informer qui va mener la barque via le gros dossier de son dernier numéro, qui a pour couverture une magnifique illustration de Kratos et Atreus en train de combattre.

Jason Guisao de Game Informer a ainsi pu s'entretenir avec le directeur Eric Williams, mais aussi avec différents designers (lead UX, combat et niveau), ce qui donnera lieu à la révélation de nouveaux détails sur les nouveautés du jeu, dont le royaume des nains, en plus des fonctionnalités d'accessibilité et mises à jour améliorant le confort de jeu, qui comporteront notamment de nouvelles mécaniques facilitant la navigation.

Un premier article est paru dans la foulée, revenant sur le système de combat, avec quelques visuels à la clé, le journaliste ayant pu assister à 7 minutes de jeu. Les lead combat designers Mihir Sheth et Denny Yeh ont ainsi partagé quelques informations intéressantes, à commencer par une ancienne devise du studio qui les inspire, « jouer avec votre nourriture » :

Kratos joue avec sa nourriture. Nous avons essayé de créer des systèmes avec lesquels vous souhaitez vous engager, qui sont amusants, très ludiques, avec de nombreux itinéraires différents. Et quand nous avons regardé le combat dans le dernier jeu, nous nous sommes dit : « Nous pouvons pousser cela plus loin ; nous pouvons trouver de nouveaux jouets et de nouvelles façons de jouer avec les ennemis et les stratégies. » Cela a été le principe directeur plus qu'autre chose.

Durant la séquence, qui peut être entraperçue dans la vidéo ci-dessus entre autres, Kratos et Atreus affrontent donc des créatures appelées Grims, sorte de lézards bipèdes, le fils apportant toujours son soutien à l'aide de tirs de flèches. Hache Léviathan et Lames du Chaos seront évidemment de retour, de même que le bouclier fixé à l'avant-bras de notre personnage ou encore la jauge de rage. L'une des différences qui devraient se faire sentir dans God of War Ragnarök concerne la touche Triangle :

Dans le précédent jeu, si vous appuyiez sur Triangle, vous rappeliez la hache. Mais si vous aviez déjà la hache, rien ne se passait. Si vous aviez les Lames du Chaos et que vous appuyiez sur Triangle, vous reveniez simplement à la hache. Nous avons examiné ce concept et nous nous sommes demandés : « Et si vous pouviez faire quelque chose d'un peu différent avec ce bouton - une toute nouvelle suite de mouvements. »

Ainsi, les développeurs ont assigné à Triangle des « Capacités signature d'arme » changeant selon celle équipée. Kratos infusera alors son équipement avec de la glace ou du feu, donnant lieu aux attaques « Frost Awaken » et « Whiplash ». Les boucliers ont eux été repensés.

Dauntless Shield - Parer au dernier moment fait briller le bouclier en rouge, permettant de libérer un contre qui étourdit les ennemis.

- Parer au dernier moment fait briller le bouclier en rouge, permettant de libérer un contre qui étourdit les ennemis. Stonewall Shield - Pour les tanks, ne permet pas de parer, mais encaisse l'énergie cinétique des coups pour le charger avant de l'abattre au sol pour provoquer une onde blessant les ennemis. Il devient cependant instable au fur et à mesure, laissant passer les dégâts.

L'agression et la létalité des ennemis ont par ailleurs été augmentées, avec des lieux précédemment visités repeuplés avec une faune bien plus dangereuse et des zones optionnelles qui devraient proposer un défi relevé et gratifiant.

Si tout cela vous a mis l'eau à la bouche, God of War Ragnarök peut être précommandé sur Amazon au prix de 69,99 € sur PS4 et 79,99 € sur PS5.

