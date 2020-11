Godfall : configurations PC et gameplay 4K boosté par les technologies AMD

La jeune et ambitieuse équipe de Counterplay Games espère profiter de l'arrivée de la PS5 pour faire de son Godfall un incontournable de ce début de nouvelle génération. Le titre sera aussi disponible sur PC via l'Epic Games Store, en tout cas pour ceux qui peuvent le faire tourner.

Les configurations minimale et recommandée viennent d'être officialisées, histoire de savoir si cela vaut la peine d'acheter le titre ou non.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 Processeur AMD Ryzen 5 1600

ou

Intel Core i5-6600 AMD Ryzen 5 3600

ou

Intel Core i7-8700 Carte graphique AMD Radeon RX 580 8 Go

ou

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go

ou

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 Go Mémoire vive 12 Go de RAM 16 Go de RAM

Et dans le même temps, une vidéo de gameplay en 4K nous a permis de découvrir des technologies exclusives aux AMD Radeon RX 6000 et Ryzen 5000, comme le AMD Infinity Cache, le FidelityFX, le Variable Rate Shading, ou le DirectX Raytracing, toutes montrées et expliquées par le directeur du développement, Keith Lee. Godfall sera disponible le 12 novembre sur PS5 et PC (le 19 sur console en Europe), et peut être précommandé pour 69,99 € sur Amazon.fr.

