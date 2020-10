Godfall : l'interface, le loot et la progression détaillés avec de nombreux visuels et une vidéo

Jusqu'à présent, Godfall nous a montré ce que donnera son gameplay, a détaillé ses différentes éditions que nous pourrons acheter ainsi que ses bonus de précommande, et nous en a mis plein la vue avec sa superbe cinématique d'introduction. Pour autant, les rouages de ses mécaniques de jeu restaient encore assez flous, jusqu'à hier soir et la diffusion d'une nouvelle vidéo d'IGN, accompagnée d'un article, nous expliquant de quelle manière la progression s'effectuera, loot compris.

En sa qualité de looter slasher, Godfall a été pensé par Counterplay Games comme un « rêve de bricoleur » selon les propos du senior technical producer Richard Heyne, de façon à pouvoir agencer à notre convenance les différentes pièces d'équipement obtenues et voir de suite le résultat via une interface visiblement assez pratique. Et pour avoir une apparence bien badass (plus qu'au départ en tout cas), il faudra le mériter en allant à la chasse au loot, de manière à récompenser le temps investi par des éléments visuellement plus classes, et évidemment plus puissants. Cela passera par un arbre de compétence flexible nous permettant d'essayer des combinaisons et d'en changer à l'envie ou selon les besoins en réattribuant les points obtenus à n'importe quel moment.

Nous commencerons depuis l'un des quatre coins de la grille de chaque Valorante (Valorplate) et n'aurons pas à nous inquiéter de devoir changer d'armure, car les points seront universels, ce qui évitera du grind intensif et le sentiment d'être bloqué dans notre progression. En plus de ça, un système d'Augments est présent et nous pourrons nous équiper de différentes armes (l'article parle de 125 options), pierres de vie, anneaux, charmes, amulettes et bannières. Les améliorations se feront elles dans un lieu nommé le Septième Sanctuaire, tout en n'étant pas obligé d'y retourner pour simplement changer d'arme ou tout autre équipement en cours de mission. Nous pourrons y modifier la rareté d'une pièce que nous aimons pour l'utiliser sur une longue période sans qu'elle soit dépassée. Mieux encore, deux loadouts seront disponibles pour changer de set à la volée.

Sinon, les développeurs ne souhaitent pas forcer les joueurs à effectuer des activités qu'ils n'aiment pas pour débloquer du contenu. Ainsi, en prenant l'exemple de ressources uniquement accessibles dans le Royaume de l'Eau, il a été expliqué que nous irons forcément au cours du scénario, lors de missions de chasse, de la coop ou pour du contenu endgame, donc les opportunités ne devraient pas manquer et rien ne devrait être bloqué derrière une seule source d'obtention. Quant aux bijoux évoqués plus hauts, c'est avec eux que les joueurs les plus investis devraient pouvoir créer des combinaisons d'effets dévastatrices. Pour en voir plus, rendez-vous en page suivante, de nombreux visuels y étant disponibles.

Godfall sortira le 12 novembre sur PC (Epic Games Store) et PS5 en Amérique du Nord, puis le 19 novembre en Europe. Vous pouvez le précommander sur la console next-gen au prix de 69,99 € sur Amazon.