Gotham Knights : la relève de Batman passe à l'offensive dans la bande-annonce de lancement de l'Action-RPG

C'est au cours de l'été 2020 que Warner Bros. Games Montréal officialisait Gotham Knights, un jeu mettant en scène les héritiers de Batman après sa mort et qui devait alors paraître aussi bien sur ce qui est la génération actuelle de consoles que l'ancienne, en plus des ordinateurs. Tout cela a un peu évolué depuis puisqu'il est attendu uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et PC. L'éditeur est d'ailleurs bien confiant, puisqu'en plus d'avoir avancé de quelques jours sa date de sortie, il dévoile désormais sa bande-annonce de lancement, deux bonnes semaines en amont.

Cette dernière met justement l'accent sur la mort de Bruce Wayne en premier lieu, qui avait évidemment pensé à enregistrer un message à destination de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin pour leur confier la protection de Gotham. Les quatre personnages jouables font ensuite l'étalage de leurs compétences les rendant uniques au combat et nous montre également l'un des joujoux technologiques dont ils disposeront, à savoir ce qui semble être le Batwing. Côté scénario, la menace que fait peser la Cour des Hiboux est palpable, en plus des autres vilains classiques tels que M. Freeze, Harley Quinn et Gueule d'argile. Par ailleurs, cet Action-RPG en monde ouvert sera jouable en coopération en ligne avec un ami si le cœur vous en dit.

Warner Bros. Games rappelle également qu'un comics en 6 numéros faisant office de préquelle au jeu sera disponible dès le 28 octobre, chacun contenant un code servant à débloquer du contenu in-game.

Gotham Knights sera donc jouable à compter du 21 octobre et vous pouvez évidemment le précommander sur Amazon, dès 51,99 €.

Voir aussi : Gotham Knights : les 16 premières minutes du jeu partagées aux commandes de Batgirl