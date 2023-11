Granblue Fantasy Versus: Rising aura du retard, le directeur créatif Tetsuya Fukuhara s'explique

Hier, nous vous rapportions les détails concernant la deuxième bêta ouverte de Granblue Fantasy Versus: Rising, jeu de combat prenant place dans l'univers de Cygames qui est développé par Arc System Works et fera suite au premier épisode sorti en 2020. Tout semblait rouler depuis l'annonce de sa date de sortie et de ses éditions lors de l'EVO 2023 cet été, fixée au jeudi 30 novembre 2023 sur PS5, PS4 et PC (Steam). Malheureusement, il y aura un peu de retard, car le lancement vient d'être repoussé... au jeudi 14 décembre 2023, avec l'Accès Anticipé de trois jours démarrant désormais le 11 décembre.

C'est sur le site officiel de Granblue Fantasy Versus: Rising que Tetsuya Fukuhara a pris la parole pour expliquer la raison de ce délai de deux semaines

Salut tout le monde, ici le directeur créatif Fukuhara.

Je tiens à commencer par remercier les fans et les joueurs de GBVS, la communauté des jeux de combat et tous ceux qui attendaient avec impatience la sortie de Granblue Fantasy Versus: Rising. Nous avions initialement annoncé que la sortie aurait lieu le 30 novembre, mais nous avons pris la décision très difficile de repousser la date de sortie.

Après la tenue de notre première bêta en ligne en juillet, l’équipe de développement a tout mis en œuvre pour retravailler les mécanismes du jeu et la conception des combats à temps pour la date de sortie initialement prévue. Malgré tous nos efforts, il est devenu clair pour moi qu'il faudra du temps supplémentaire pour mettre la touche finale au jeu.

Après avoir terminé nos ajustements aux mécanismes de combat du jeu, nous avons révélé les changements lors de notre stream « Balance and System Adjustments » du 20 octobre et lors du premier test de jeu public lors du « GBVS Official Tournament, vol. 7 » le week-end dernier, où ils ont reçu un accueil extrêmement positif.

Cependant, en raison du nombre de modes affectés par ces changements, nous avons constaté que l'impact global était beaucoup plus important que prévu et avons décidé que, afin de répondre aux attentes des joueurs, nous aurions besoin de deux semaines supplémentaires de peaufinage et de débogage pour publier un produit vraiment de haute qualité. Nous regrettons de l'annoncer alors que la deuxième version bêta approche à grands pas, mais soyez assurés que le calendrier de la version bêta lui-même n'a pas changé.

À tous ceux qui attendaient Rising avec impatience, je tiens à m'excuser sincèrement d'avoir annoncé ce retard si proche de la date de sortie initiale et je vous demande de bien vouloir patienter encore un peu pendant que nous mettons la touche finale au jeu. Nous travaillons dur pour proposer ce nouvel opus de la série Granblue Fantasy et pour en faire le meilleur jeu de combat possible. Nous ne ménageons aucun effort pour en faire un jeu qui mérite d’être attendu, nous espérons donc que vous l’attendrez avec impatience. Rendez-vous le 14 décembre.