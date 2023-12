Grand Theft Auto VI : des gros chiffres mais des déçus après le trailer

Nous avions rendez-vous cet après-midi pour découvrir la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI, mais malheureusement, un leaker a obligé Rockstar à avancer ces plans et à publier la vidéo 15 heures plus tôt que prévu. Cela n'a pas empêché des millions de joueurs de visionner le trailer.

La première bande-annonce de Grand Theft Auto VI compte déjà 73 millions de vues sur YouTube, se rapprochant doucement mais sûrement des 98 millions de vues du premier trailer de GTA V. Cela ne prend évidemment pas en compte les personnes qui ont visionné la vidéo sur des chaînes tierces, sur Twitch avec leur créateur de contenu préféré ou via les réseaux sociaux, Internet a bien changé en 12 ans.

Quoi qu'il en soit, la bande-annonce de Grand Theft Auto VI fait déjà mieux que les premières vidéos de Cyberpunk 2077, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Red Dead Redemption 2 combinées, des jeux pourtant très attendus avant leurs sorties. IGN a fait les comptes, le FPS/RPG de CD Projekt enregistre en effet 28 millions de vues, le jeu d'aventure en monde ouvert de Nintendo 16 millions de vues et le jeu d'action avec des cowboys de Rockstar 23 millions de vues. Autant dire que GTA VI est déjà un succès, les fans sont nombreux à l'attendre.

Cependant, la révélation hâtive de la première bande-annonce de Grand Theft Auto VI s'est faite dans la douleur pour les développeurs. Même s'ils travaillent sur le jeu depuis des années, ils attendaient comme les joueurs de découvrir la vidéo entre collègues à l'heure prévue. Comme le rapporte PC Gamer, des employés de Rockstar n'ont pas manqué d'exprimer leur déception et leur frustration sur les réseaux sociaux, d'abord avec des messages un peu vulgaires rapidement supprimés puis avec des propos un peu plus mesurés :

C'est vraiment à chier.

Putain, sérieusement ? Désolé pour la colère, mais la fuite de la bande-annonce est tellement décourageante. J'avais vraiment hâte de la découvrir regarder avec tout le monde. Beaucoup de gens l’étaient.

Triste que cela ait été montré de cette façon, mais toujours très heureux de pouvoir enfin montrer au monde ce sur quoi nous avons travaillé ! J'espère que vous apprécierez tous.

Dommage qu'il ait dû être publié comme ça, mais je suis tellement excité de pouvoir enfin montrer ce que nous avons préparé.

C'est triste que ça se soit passé ainsi, mais je ne pourrais pas être plus excitée de travailler sur un projet incroyable avec des gens extraordinaires.

En fait, je ne vais pas regarder ça avant d'être au bureau avec les gens avec qui j'ai fait ça et qui ont travaillé si dur pour que ça arrive.

Profitez, les gars. Ça aurait été bien de faire ça avec vous tous en même temps.

Plusieurs autres membres de l'industrie vidéoludique ont également déploré la fuite de la bande-annonce, rappelant que cela est souvent néfaste pour la stratégie commerciale du jeu et son développement, démoralisant les développeurs engagés sur le projet. Les autres déçus, ce sont les joueurs PC, car GTA VI n'est pour le moment attendu que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, pas avant 2025.

Les fans imaginent très bien Rockstar nous refaire le même coup qu'avec GTA V : sortir le jeu sur la génération de consoles actuelle, puis le porter sur ordinateurs et next-gen par la suite pour relancer la hype. En attendant la sortie de Grand Theft Auto VI en 2025, vous pouvez retrouver GTA V à partir de 14,99 € sur Amazon et la Fnac.