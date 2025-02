Grève du jeu vidéo français : « une journée historique » pour le STJV

Hier, le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo a organisé sa première grève générale, une première en France pour cette industrie très bien représentée dans l'Hexagone, avec des studios Ubisoft, Gameloft, DON'T NOD, Asobo, Quantic Dream ou encore Ankama. Des rassemblements ont eu lieu à Rennes, Nantes, Angoulême, Bordeaux, Montpellier, Lille, Paris, Annecy et Lyon, le STJV fait le bilan de cette journée.

La grève a été suivie dans trois pays et a rassemblé plus de 1 000 personnes sur les différents piquets de grève, dont 550 manifestants place de la Bastille, d'après les informations de L'Humanité. Au total, ce seraient environ 2 000 salariés qui auraient suivi le mouvement de grève ce jeudi 13 février 2025, sur les 12 000 employés du secteur en France. Le syndicat affirme que « le rapport de force a changé » et « le succès de cette journée montre que nous ne nous laisserons pas faire ». Pour rappel, les employés étaient invités à se mettre en grève pour dénoncer les licenciements, les choix des décisionnaires ou encore pour prendre en compte la santé au travail, le burn-out étant bien trop présent dans le secteur du jeu vidéo. Le STJV parle d'une « journée historique pour le jeu vidéo » et espère « qu'elle soit le point de départ d'un mouvement plus général encore ».

Un bundle a été lancé sur itch.io au bénéfice de la caisse de grève du syndicat, visant à compenser les pertes de cette journée. Nous y retrouvons « des jeux (physiques ou virtuels) mais aussi des zines, des textes », pour 1, 5 ou 10 dollars. À l'heure actuelle, le bundle a déjà permis de récolter 25 932 $, l'objectif initial a été atteint, vous avez encore deux semaines pour acheter le pack et soutenir le mouvement.