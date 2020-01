Grizi Esport : Antoine Griezmann et son frère lancent leur structure et recrutent des joueurs

L'eSport est un milieu qui continue d'évoluer, et il attire des personnes issus du sport traditionnel, comme le football. Drew McCourt, fils du propriétaire de l'OM, possède ainsi Contact Gaming avec des équipes en Overwatch League et Call of Duty League, mais pour le coup, Grizi Esport est plus originale : c'est une structure fondée par Antoine et Théo Griezmann.

Si le premier est célèbre pour être Champion du Monde 2018 avec l'Équipe de France de football, son frère est un peu moins connu, même s'il a déjà une très bonne réputation sur la scène Rainbow Six Siege. Les deux frères ont ainsi eu l'idée de lancer Grizi Esport, une toute nouvelle structure professionnelle qui recrute déjà des joueurs pour créer des équipes sur Fortnite, League of Legends, Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive et FIFA.

Grizi Esport voit donc les choses en grand et compte s'installer sur les scènes eSportives les plus populaires du moment, croisons désormais les doigts pour que les pingouins (c'est leur emblème) fassent aussi bien que l'Équipe de France en Coupe du Monde 2018.