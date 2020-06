GTA Online : 1 000 000 GTA$ offerts régulièrement sur PS4, des récompenses triplées et plus cette semaine

Pour une fois, l'actualité de GTA V n'était pas là où nous l'attendions cette semaine. Une version du jeu à succès a été confirmée sur PS5, avec en prime un standalone gratuit pendant trois mois de GTA Online à sa sortie fin 2021. D'ici là, les joueurs PS4 peuvent récupérer 1 000 000 GTA$ gratuitement chaque mois !

Cela veut dire que l'expérience multijoueur va subsister pendant encore quelque temps, à commencer cette semaine avec une nouvelle mise à jour de contenu. Jusqu'à jeudi prochain, vous pouvez profiter de récompenses triplées en Guerre d'Arène, de GTA$ et RP doublés dans les courses RC Bandito, de réductions en tout genre et de vêtements bonus via les Guerres Commerciales.

Bonus et promotions dans Guerre d'arène Une odeur d'asphalte brûlé, de cheveux roussis et de carburant flotte dans l'air. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose : c'est l'heure de la revanche des Épreuves d'arène, qui rapportent le triple de récompenses à tous les accros à l'adrénaline qui n'ont pas peur de risquer leur vie au volant pour la gloire et l'argent. Si ces courses vous paraissent trop grandeur nature et les enjeux trop cruciaux, vous pouvez toujours opter pour les courses RC Bandito, plus petites, mais pas moins grandioses : elles rapportent des GTA$ et RP doublés toute la semaine. Ou alors, si vous préférez vous salir les mains, vous serez ravis d'apprendre que les saisies de Premium Deluxe de Simeon Yetarian rapportent des récompenses doublées jusqu'au 17 juin. Récompenses dans les guerres commerciales Cette semaine, participez aux guerres commerciales pour tenter de remporter les tee-shirts Brute, Bollokan ou Chariot. Jusqu'au 17 juin. Roue de la Fortune Le grand prix de la semaine est la Pegassi Torero, une sportive classique de collection qui vous rappellera l'époque où l'économie était florissante et les règles de sécurité routière quasi inexistantes. C'était mieux avant, pas vrai ? Promotions Les affrontements motorisés sont un divertissement lucratif, alors vous n'imaginez pas la quantité d'argent brassée par Guerre d'arène. Néanmoins, vous pouvez profiter de réductions sur des propriétés relatives à l'arène, des améliorations et des options de personnalisation. -50 % sur l'atelier de l'arène

-40 % sur les garages de l'arène

-40 % sur les transformations en véhicules d'arène (toutes variantes : apocalypse, anticipation et cauchemar)

Bruiser



Brutus



Cerberus



Deathbike



Dominator



Impaler



Imperator



Issi



Sasquatch



Scarab



Slamvan



ZR380

-40 % sur les mécanos de l'arène

Mécano de Benny's O.M.W



Expert en armement



Autres véhicules, civils ou non

-35 % sur la RC Bandito

-35 % sur le char d'assaut téléguidé Invasion pacifique

-35 % sur la Grotti Itali GTO

-50 % sur la Schyster Deviant Bonus Twitch Prime Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Twitch Prime et Social Club recevront un bonus de 200 000 GTA$ rien que pour avoir joué entre le 11 et le 17 juin. Le bonus sera déposé sur leur compte Maze Bank dans les 72 heures. Si vous avez également joué à GTA Online la semaine dernière, continuez sur votre lancée pendant les trois prochaines semaines pour gagner jusqu'à 1 000 000 GTA$ au total. De plus, les abonnés Twitch Prime peuvent profiter d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay de base, ainsi que de promotions spéciales sur deux véhicules : -80 % sur l'Annis RE-7B et -70 % sur la Pegassi Infernus classique.