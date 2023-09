GTA Online : de beaux cadeaux pour les 10 ans de GTA 5

10 ans. Cela fait exactement 10 ans que nous avons officiellement découvert Grand Theft Auto V, le 17 septembre 2023 un jeu culte qui s'est vendu à plus de 185 millions d'exemplaires sur PS3 et Xbox 360, puis PS4, Xbox One et PC, et enfin récemment aussi sur PS5 et Xbox Series X|S. Il doit son notamment son succès à Grand Theft Auto Online, lancé le 1er octobre 2023, un mode multijoueur qui attire encore les foules.

Rockstar Games a logiquement tenu à fêter cet anniversaire dans l'expérience en ligne, avec des bonus de GTA$ et RP accrus pour certaines activités, et surtout 3 tenues gratuites inspirées de Michael, Franklin et Trevor pour vos avatars, et des apparences pour autant d'armes. Les skins Le criminel repenti, Le pote et La groupie, ainsi que les finitions Employé du mois pour le pistolet-mitrailleur, Gros plein de fric pour la carabine et Oncle T pour le lance-roquettes sont à débloquer en se connectant d'ici le 27 septembre 2023.

Les nouveautés hebdomadaires contiennent sinon la Bravado Hotring Hellfire, une stock car en vente chez Southern San Andreas Super Autos et gratuite pour les abonnés GTA+ jusqu'au 11 octobre.

Alors que Grand Theft Auto V fêtera ses 10 ans dimanche prochain, nous aimerions remercier nos joueurs pour leur incroyable soutien pendant toutes ces années. Cette communauté exceptionnelle est la raison pour laquelle GTAV a pu prospérer à travers plusieurs générations de consoles et nous a donné l'opportunité de développer et de mettre GTA Online à jour avec toujours plus de fonctionnalités et de contenu ces 10 dernières années, et votre soutien force le respect. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont joué, streamé, joué un rôle, créé ou partagé des expériences depuis le monde de Los Santos et Blaine County ! Pour célébrer cet évènement majeur, trois tenues inspirées des protagonistes principaux de GTAV seront offertes dans GTA Online, ainsi que des finitions d'armes sur les thèmes de GTAV, des bonus dans des modes classiques et d'autres éléments de gameplay, et plus encore. En outre, la nouvelle Bravado Hotring Hellfire débarque sur l'asphalt, prête pour votre prochaine compétition de stock-car. Obtenez des articles inspirés de GTAV dans GTA Online Habillez-vous comme les trois protagonistes principaux de GTAV grâce aux nouvelles tenues uniques rappelant les looks de Michael, Franklin et Trevor. Connectez-vous d'ici le 27 septembre pour débloquer les tenues Le criminel repenti, Le pote et La groupie, ainsi que les finitions Employé du mois pour le pistolet-mitrailleur, Gros plein de fric pour la carabine et Oncle T pour le lance-roquettes. Vous recevrez également le plein d'en-cas, de munitions et de protections pare-balles. Bravado Hotring Hellfire maintenant disponible Vous vous imaginez parfois en haut du podium, en train d'arroser la foule de fans de course automobile avec une bouteille de champagne Blêuter'd ? Arrêtez de rêver : la Bravado Hotring Hellfire (sportive) est un stock-car désormais disponible chez Southern San Andreas Super Autos. Elle est également exposée à The Vinewood Car Club et gratuite pour les abonnés à GTA+ jusqu'au 11 octobre.

GTA$ et RP quadruplés dans les missions de contact de Lamar et de Trevor Cette semaine, rendez hommage à deux des criminels de carrière les plus notoires de Los Santos. Lamar Davis et Trevor Philips, qui ont tous deux une réputation sulfureuse et un casier judiciaire plus long que leurs bras, offrent des GTA$ et RP quadruplés à leurs complices dans les missions de contact de Lamar et de Trevor. GTA$ et RP doublés dans les fuites de données Associez-vous au protagoniste de GTAV, Franklin Clinton, pour retrouver les chansons inédites du légendaire Dr. Dre avant qu'elles ne deviennent virales dans les fuites de données. Certes, vous risquerez votre vie, mais vous remporterez des récompenses doublées en échange. Cette semaine, vous pouvez rejoindre Franklin en achetant une agence à -50 % sur le site web de Dynasty 8 Executive. De plus, les améliorations et modifications de l'agence, les modifications liées à la technologie d'Imani et les articles vendus à Record A Studios sont également à -50 % jusqu'au 20 septembre. GTA$ et RP doublés dans les missions de vente du hangar Votre hangar déborde de fret aérien ? Livrez vos caisses de contrebande à des acheteurs dans les missions de vente du hangar pour recevoir des GTA$ et RP doublés. GTA$ et RP triplés dans Chasse à l'homme Choisissez un lieu pittoresque et partez pour une Chasse à l'homme : faites équipe avec les trafiquants lourdement armés et foncez jusqu'en lieu sûr, ou éliminez ces mêmes trafiquants avec les chasseurs sur des motos Sanchez. Ce mode classique de GTA Online rapporte des GTA$ et RP triplés toute la semaine. Showroom de Premium Deluxe Motorsport En plus de la nouvelle Bravado Hotring Hellfire, Simeon a déniché quatre véhicules qui font leur retour dans le jeu ; sa clientèle avertie pourra venir les examiner et les acheter au showroom de Premium Deluxe Motorsport : Bravado Hotring Hellfire (sportive)

Obey 9F (sportive, à -50 %)

Bravado Buffalo S (sportive)

Canis Bodhi (tout-terrain)

Obey Tailgater (berline) Showroom de Luxury Autos Lors de votre prochaine virée, faites un petit détour par Rockford Hills pour aller voir la vitrine du showroom de Luxury Autos et découvrir l'Obey 10F (sportive, à -40 %) et la Bravado Buffalo EVX (grosse cylindrée, à -20 %). GTA$ et RP quadruplés dans les Épreuves de la communauté Pour célébrer le premier anniversaire des Épreuves de la communauté et rendre hommage à leurs créateurs, nous avons décidé d'augmenter les gains de sept de nos activités préférées, qui rapporteront des GTA$ et RP quadruplés jusqu'au 20 septembre. Repoussez des vagues de morts-vivants sur le toit du Diamond Casino & Hôtel, tirez sur des ennemis à distance dans une version post-apocalyptique de Los Santos, et plus encore dans ces activités légendaires en vedette. Zombie Survival par The_Amazing_Zeph

w_ Kart Land par wimpendahl

Black And Yellow par EggsAndJam

Yukaringo Palace & Chamber par eArly4u

Cabmaggedon par Vill3m

Apocalypse par VoltycQc

- KILLER LOOP - par lorishark Véhicules de la roue de la fortune et du salon auto de LS Lancez la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel pour tenter de remporter le grand prix de la semaine : l'Enus Deity (berline), ornée du motif rare Feuille dorée. Terminez dans le top 2 de courses des Épreuves du salon auto de LS deux jours d'affilée pour remporter le Maxwell Vagrant (tout-terrain). De plus, faites un tour sur la piste d'essai du salon auto de LS pour essayer la Pegassi Zentorno (supersportive, à -40 %), la Progen T20 (supersportive, à -40 %) et la Pegassi Osiris (supersportive, à -40 %). Véhicule de test premium et contre-la-montre d'HSW : uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S Le véhicule de test premium de la semaine n'est autre que la Coil Cyclone II (supersportive), une hypersportive respectueuse de l'environnement conçue pour rouler au vert, et désormais équipée d'une suite d'améliorations signées Hao's Special Works. Choisissez l'un de vos véhicules compatibles et foncez de Terminal au parc national du Mont Chiliad dans le contre-la-montre d'HSW de la semaine. GTA+ Ce mois-ci, les abonnés à GTA+ obtiendront la nouvelle Bravado Hotring Hellfire, un motif exclusif, des missiles gratuits pour leur Kosatka, et plus encore jusqu'au 11 octobre, dont : Bravado Hotring Hellfire (sportive) gratuite et motif 46 P's & Q's

T-shirt réserve fédérale de SA, t-shirt Rangers de l'espace, sweat Seigneur de Los Santos

GTA$ et RP doublés dans Assaut sur Cayo Perico

GTA$ doublés dans les braquages de fourgons blindés

