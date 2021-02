GTA Online : champagne et tee-shirt gratuit, bonus pour la Saint-Valentin, promo sur les boîtes de nuit et plus cette semaine

Les dernières semaines de GTA Online ont été marquées par le nouveau contenu du Braquage de Cayo Perico et l'ajout hebdomadaire de véhicules inédits. Le rythme va à priori ralentir jusqu'à nouvel ordre, car Rockstar Games revient à des considérations plus classiques, avec tout de même une semaine sous le signe de la Saint-Valentin. Les GTA$ et RP sont triplés en À la vie à l'amor et Mariage en grande pompe, et doublés dans les missions de DJ.

Et car qui dit fête des amoureux dit forcément biture en boîte de nuit, le champagne est gratuit dans les établissements de nuit jusqu'au 18 février, et les discothèques sont en promotion sur cette période. Un tee-shirt Buckingham luxe peut sinon être récupéré gratuitement pour ceux qui ont survécu au Braquage de Cayo Perico, et la Vapid Dominator GTX est à l'honneur de la roue du casino.

GTA$ et RP triplés dans À la vie à l'amor

Dans À la vie à l'amor, quatre couples se donnent rendez-vous pour le rencard le plus mortel de GTA Online. Chaque duo partage une seule vie : si votre partenaire meurt, vous aussi, car il n'y a rien de plus dramatique et de plus romantique que de dépendre autant l'un de l'autre. Même se blottir contre votre moitié à ses avantages, car vous récupérerez de la santé en restant à proximité. Alors, mettez-vous à l'aise et brisez tous les couples qui s'approchent trop près.

Participez à À la vie à l'amor via le menu de démarrage ou en appuyant sur PAUSE > EN LIGNE > ACTIVITÉS > JOUER ACTIVITÉ > CRÉÉES PAR ROCKSTAR > MODE RIVALITÉ.

GTA$ et RP triplés dans Mariage en grande pompe

Une jolie petite chapelle nichée près de la plage de Paleto Bay est l'endroit idéal pour une cérémonie intime... ou pour de violents combats rapprochés. Quel que soit votre résultat, vous repartirez de Mariage en grande pompe avec des GTA$ et RP triplés.

Participez à Mariage en grande pompe en appuyant sur PAUSE > EN LIGNE > ACTIVITÉS > JOUER ACTIVITÉ > CRÉÉES PAR ROCKSTAR > AFFRONTEMENTS.

GTA$ et RP doublés dans les missions de DJ

Les fêtards font constamment des demandes au DJ ; il est donc normal de laisser la star s'exprimer de temps en temps et de céder à ses caprices. Gardez un œil sur vos SMS, car Dave l'Anglais et Tom Connors vont avoir besoin de votre aide pour satisfaire Moodymann, Keinemusik et Palms Trax. Qu'il s'agisse de cristaux chargés, de pizzas ou d'effets personnels précieux, rapportez rapidement ce dont ils ont besoin pour renforcer votre influence dans l'industrie et gagner des GTA$ et RP doublés.

Champagne gratuit dans les boîtes de nuit

M. Connors et vous-même serez ravis d'apprendre que toutes les boîtes de nuit de Los Santos, y compris The Music Locker, serviront du champagne gratuitement à tous leurs invités cette semaine. Rien de mieux pour entretenir la flamme que quelques bulles offertes par la maison. Alors, allez-y, débouchez une bouteille de Blêuter'd et arrosez toute la salle.

Jouez pour débloquer le tee-shirt Buckingham luxe

Si vous parvenez à terminer le Braquage de Cayo Perico (ou toute autre phase finale de braquage) en un seul morceau, vous recevrez le tee-shirt Buckingham luxe en récompense.

Vapid Dominator GTX

Arrêtez-vous dans le hall du Diamond Casino & Hôtel et lancez la roue de la fortune pour tenter de gagner des GTA$, des RP, des vêtements, des récompenses mystère et plus. Le grand prix de la semaine est la Vapid Dominator GTX, une grosse cylindrée symbole d'une irrépressible masculinité toxique.

PROMOTIONS

Les couples qui veulent faire de bonnes affaires cette semaine peuvent profiter de -30 % sur tout le contenu de la Saint-Valentin, comme la sulfateuse Gusenberg et tous les vêtements de Saint-Valentin dans les magasins.

Si vous avez apprécié l'ambiance de The Music Locker, et que vous souhaitez vous enrichir dans le monde de la nuit, profitez de 40 % de réduction sur toutes les boîtes de nuit et de 30 % de réduction sur leurs améliorations et rénovations :

-40 % sur l'Albany Roosevelt et la Roosevelt Valor ;

-40 % sur toutes les boîtes de nuit ;

-40 % sur le Buckingham Valkyrie ;

-40 % sur l'Ocelot Swinger ;

-40 % sur le Buckingham Luxor et le Luxor Deluxe ;

-40 % sur le Buckingham Swift et le Swift Deluxe.

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour obtenir le sonar du sous-marin Kosatka gratuitement, et jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour recevoir un bonus de 200 000 GTA$.

De plus, les membres Prime Gaming pourront profiter des promotions exclusives de la semaine, dont -35 % sur l'hélicoptère Annihilator furtif et -70 % sur la supersportive Progen Tyrus.