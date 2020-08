GTA Online : masque de hockey et tee-shirt gratuits, Progen PR4 et Courses d'Ultralégères à l'honneur cette semaine

Les semaines passent, et Rockstar Games continue de mettre en lumière le Pack Spécial Été à Los Santos de GTA Online. Après des activités nous incitant à faire et refaire les missions coopératives du yacht, ce sont les Courses d'Ultralégères qui sont sous le feu des projecteurs avec des GTA$ et RP triplés jusqu'au 3 septembre.

À côté de ça, les récompenses sont doublées dans les missions et défis de gros bonnet et de motards, vous pouvez récupérer un masque de hockey à pois verts et un tee-shirt Vapoteur gratuits, une déclinaison spéciale de la Progen PR4 est accessible via la Roue de la Fortune, et plusieurs promotions sont proposées.

Pack Spécial Été à Los Santos : semaine Prix San Andreas

Récompenses triplées dans les courses d'ultralégères créées par Rockstar et plus

La vitesse est un vice comme un autre : c'est cher, élitiste et potentiellement mortel, surtout sur les circuits, quand les voitures vont si vite qu'on les entend plus qu'on ne les voit.

Participez à n'importe quelle course d'ultralégères créée par Rockstar et gagnez des GTA$ et RP triplés toute la semaine, y compris dans les neuf nouveaux circuits dévoilés dans le cadre du pack Spécial Été à Los Santos.

Au pas de course

Les courses dans les canaux de Vespucci à bord de catamarans de 15 mètres de long sont passées de mode. Aujourd'hui, les membres de l'élite de Vinewood ne jurent que par les courses d'ultralégères sur leur propre pelouse. Ça simplifie la vie. Passez directement de votre chaise longue au cockpit, et préparez-vous à faire péter le champagne sur la plus haute marche du podium.

Monoplage

Qu'est-ce qui est plus inconfortable que de se retrouver dans le cockpit d'une ultralégère qui vous propulse à des centaines de kilomètres par heure sur une route sinueuse au point de vous donner une nausée incontrôlable, tout en évitant vos adversaires qui s'écrasent autour de vous ? Tout ceci, mais avec du sable dans le pantalon. Jetez-vous à l'eau.

Dans le panneau

Le célèbre panneau de Vinewood peut représenter différentes choses, selon les gens. Pour certains, c'est un symbole de gloire, de richesse et de folie des grandeurs. Pour vous, c'est la perspective de franchir la ligne d'arrivée sans laisser de bouts de cervelle derrière vous. Vous passerez tellement près du panneau que vous pourrez embrasser le V pour vous porter chance.

Classe dirigeante

Il y a deux façons d'entrer dans un conseil d'administration du quartier des affaires de Los Santos. La première, le népotisme. La seconde, piloter une ultralégère et s'immiscer directement dans l'assemblée générale, car rien ne saura plus impressionner les recruteurs qu'un candidat qui débarque par la fenêtre du 40e étage dans une voiture de course.

Mal barrés

C'est bien connu, la commission de santé et de sécurité manque de moyens financiers pour réaliser des tests de résistance sur le Land Act Dam. C'est peut-être pour ça qu'elle a autorisé une entreprise privée à bâtir un circuit pour ultralégères. L'avantage, c'est que personne ne remettra en cause sa solidité après avoir vu une dizaine de véhicules extrêmement performants percuter le premier virage de plein fouet.

Route 666

On estime le nombre d'accidents mortels sur l'autoroute de Los Santos à 71 tous les 160 kilomètres. Nous savons ce que vous pensez. Ce sont des chiffres de simples amateurs. Il y a certainement moyen de les faire grimper.

Vent contraire

Quelle est la dernière chose qu'un oiseau en voie de disparition voit avant de se faire déchiqueter par une turbine dans le parc d'éoliennes Ron Alternates ? Autrefois, c'était le « progrès ». Aujourd'hui, ce serait plutôt une ultralégère en train d'exploser à deux mètres de lui.

Vive Morningwood

Comment les résidents de l'une des zones les plus influentes de Los Santos ont-ils été amenés à approuver un projet de circuit d'ultralégères aussi ambitieux au beau milieu de leur quartier ? On les a payés, bien sûr. Et aussi, personne ne leur avait signalé que ledit circuit s'élèverait sur 20 étages et bloquerait la lumière du jour. Les résidents sont fous de rage, et les organisateurs de courses sont fous de joie.

Pont-levier

Et enfin, la perle d'ingénierie que personne n'avait demandée : un pont routier au-dessus de l'Alamo Sea. Et à qui est destiné ce chef d'œuvre ? Aux investisseurs indispensables pour pouvoir enfin redynamiser la zone économiquement sinistrée de Sandy Shores ? Bien sûr que non. Vous faites partie des 100 PDGs les plus fortunés du BAWSAQ ? Vous êtes à la fois ultrariche et ultrastupide ? Alors ce circuit est pour vous !

Récompenses doublées dans les missions et défis de gros bonnet et de motards

Vous êtes peut-être plutôt un leader qui cherche à se faire de l'argent de manière illicite. Que vous soyez à la tête d'une organisation douteuse ou le chef d'un club de motards renommé, les missions et défis de gros bonnet et de motards rapportent des récompenses doublées.

L'activité qui sera la plus populaire cette semaine déterminera les bonus en jeu de la semaine prochaine. Ainsi, si les joueurs se ruent sur les missions et défis de gros bonnet, des récompenses doublées seront appliquées aux missions de vente de marchandises spéciales la semaine prochaine. Au contraire, si les joueurs privilégient les missions et défis de motards, alors toutes les missions de vente des lieux de production de motards rapporteront des GTA$ et RP doublés du 3 au 9 septembre.

De plus, terminez n'importe quelle mission de gros bonnet ou de motards pour recevoir un masque de hockey à pois verts gratuit la semaine prochaine.

Tee-shirt Vapoteur gratuit

Tous les joueurs qui se connectent à GTA Online ces sept prochains jours recevront gratuitement le tee-shirt Vapoteur. Offre valable jusqu'au 2 septembre.

Sur le podium cette semaine : la Progen PR4

Faites tourner la roue de la fortune dans le hall du Diamond Casino & Hôtel. Cette semaine, retrouvez sur le podium une Progen PR4 ornée du motif Cigarettes Estancia. Conseil d'ami : n'oubliez pas de vous arrêter au stand et d'y faire changer vos pneus. Ça pourrait vous sauver la vie.

Promotions

Cette semaine à Los Santos, profitez de réductions qui sauront ravir tous les types de criminels, qu'ils soient patrons ou employés :

-40 % sur des QG de motards ;

Centre de Vinewood, Grapeseed, Great Chaparral, Hawick, La Mesa, Paleto Bay (1 Paleto Boulevard et 68 Paleto Boulevard), Pillbox Hill, Rancho, Sandy Shores, Vespucci Beach ;

-40 % sur des lieux de production de motards ;

Fabriques de faux papiers, usines de fausse monnaie, fermes de cannabis, labos de méth, ateliers de cocaïne ;

-40 % sur des bureaux ;

Maze Bank, branche ouest ; centre financier Arcadius ; Lombank, branche ouest ; Maze Bank Tower ;

-30 % sur des options de personnalisation des bureaux ;

Intérieurs, changement de nom d'organisation, coffre-fort, armurerie, logements, secrétaire ;

-35 % sur l'Ocelot R88 ;

-40 % sur la Declasse Hotring Sabre ;

-40 % sur la Declasse Tampa drift ;

-40 % sur la Declasse Yosemite drift.

Avantages Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Social Club et Prime Gaming recevront 200 000 GTA$ en jouant à tout moment cette semaine. Les bonus seront déposés sur votre compte Maze Bank dans un délai de 72 heures. Les abonnés à Prime Gaming recevront également :

La boîte de nuit des canaux de Vespucci ;

70 % de réduction sur le Mammoth Avenger ;

75 % de réduction sur les ateliers d'armes et de véhicules armés de l'Avenger.

Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.