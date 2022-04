Guilty Gear: Strive, le DLC Another Story daté, détaillé et imagé, révélant l'apparence de Delilah

Depuis le mois dernier, les joueurs de Guilty Gear: Strive ayant craqué pour le Season Pass 1 disposent de tous les personnages additionnels qu'il a à offrir, à savoir Goldlewis Dickinson, Jack-O' Valentine, Happy Chaos, Baiken et donc Testament. Un Season Pass 2 en ajoutera 4 de plus à l'avenir, mais en attendant, il reste encore le DLC Another Story dont nous ne savions pas grand-chose, si ce n'est qu'il mettrait en scène les oubliés du scénario du jeu et qu'il sortirait fin avril.

Eh bien, Another Story est désormais daté au vendredi 29 avril comme annoncé par Arc System Works. Il mettra notamment en scène Ramlethal, May et Baiken, et introduira enfin Delilah.

Alors que se déroule l’incident en Amérique déclenché par la reddition d'Asuka R. Kreutz... La commandante de la brigade spéciale Ramlethal Valentine se dirige en périphérie d'Illyria après avoir reçu un rapport d'urgence. Là, elle trouve une fille qui ressemble beaucoup à « Bedman », qui a autrefois travaillé avec la Volonté universelle contre l'humanité. Delilah Une jeune fille qui s'est réveillée d'un long sommeil. Elle vit dans un rêve depuis sa naissance en raison d'une condition unique causée par l'incapacité de son cerveau à résister à son intelligence et à ses capacités exceptionnelles. Comme elle vient juste de se réveiller, elle n'a pas de solide compréhension du bon sens et des compétences sociales. Son seul et unique motif est de venger la vie de son frère.

