Guilty Gear: Strive, le retour d'Elphelt Valentine et un tout nouveau mode de jeu en fuite

Nous avions rendez-vous cette nuit lors des Game Awards 2023 pour découvrir le prochain personnage jouable de Guilty Gear: Strive dans le cadre de son Season Pass 3. Sauf que Bandai Namco Asia s'est bien planté et a mis en ligne avant l'heure son article de révélation, qui a même été partagé sur Twitter / X par Katsuhiro Harada. Comme vous l'avez lu au titre de cet article, c'est la ravissante Elphelt Valentine qui va faire son retour et succédera donc à Johnny. Quand ça ? Eh bien, dès ce vendredi 8 décembre.

Si sa tenue de la saga Xrd va nous manquer, sa nouvelle apparence bien rock'n roll n'est pas pour nous déplaire. Voici sa description pour ce nouvel épisode :

Elphelt Valentine Taille : 168 cm

Poids : de rêve

Type sanguin : inconnu

Anniversaire : 25 décembre

Origine : Backyard (un monde alternatif, NDLR)

Passion : discussions romantiques, prétendre être un chien des buissons, chant improvisé

Aime : les sourires, sa tirelire en forme de chien des buissons, tout ce qui est sucré

N'aime pas : les insectes qui lui fichent la trouille, le meurtre, la solitude Elphelt est l'une des Valentines créées par la Volonté Universelle. Elle aime les animaux et la nature et ne supporte pas de voir quelqu'un seul. Elle s’attaquera tête première à n’importe quel problème, protégée par un optimisme impénétrable. Après l'affrontement contre la Volonté Universelle, elle prend un poste au sein du château d'Illyria, mais n'est pas en mesure de suivre le rythme du travail. Bien que personne ne lui reproche d'avoir commis des erreurs, ce fait même pèse sur Elphelt et elle s'enfuit. Que peut-elle faire pour faire sourire les gens ? Elphelt trouve la réponse à son dilemme sous la forme d'un microphone. Son groupe, Speothos Venaticus, est toujours actif sur scène.

Deux autres combattants sont encore prévus pour l'année prochaine, ainsi que tout autant de stages inédits.

Mais ce n'est pas tout, car l'article nous apprend également qu'une mise à jour gratuite va aussi être diffusée dans les prochaines heures, servant d'une part à équilibrer le roster et de l'autre à ajouter des coups spéciaux inédits à Axl Low et Potemkin. Enfin, et c'est sans doute le plus excitant, un mode de jeu baptisé Team of 3 sortira en 2024, qui permettra des affrontements en ligne faisant intervenir 6 joueurs s'affrontant en équipe tous en même temps.

Bref, il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir la bande-annonce qui sera diffusée cette nuit. Vous pouvez retrouver Guilty Gear: Strive en boîte à la Fnac au prix de 39,99 €.