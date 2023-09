Hades II donne enfin de ses nouvelles, mais elles ne sont pas bonnes

Lors des Game Awards 2022, Supergiant Games (Bastion, Transistor, Pyre) dévoilait Hades II, suite de son Action-RPG rogue-like. Les informations étaient alors rares, nous avions seulement que Mélinoé, princesse des Enfers, remplacera Zagreus, fils d'Hadès, et qu'il faudra utiliser les pouvoirs des Dieux de l'Olympe pour vaincre les forces du Titan du Temps.

Comme le premier volet, Hades II passera d'abord par une phase d'early access sur PC, avant d'accueillir des mises à jour jusqu'à la 1.0 et d'inévitables portages sur consoles, même si rien n'a été confirmé à l'heure actuelle. Hades II devait donc arriver en 2023 en accès anticipé, mais malheureusement, Supergiant Games annonce que le jeu sera lancé en early access dans le courant du second trimestre 2024 sur PC. Oui, l'attente sera longue, mais les développeurs précisent que le contenu au lancement de l'early access sera aussi conséquent que le premier opus à ce même stade de développement, et des mises à jour rajouteront évidemment un paquet d'éléments et d'améliorations grâce aux retours des futurs joueurs.

Par ailleurs, certains chanceux pourront essayer Hades II un peu avant sa sortie en accès anticipé, toujours au second trimestre 2024, au travers d'un test technique. Une bêta fermée qui sera très limitée en contenu cette fois, mais qui servira à trouver et corriger des problèmes de compatibilité, pour que le lancement en early access se fasse le mieux du monde.

Supergiant Games se garde bien de donner des dates précises pour le test technique et la sortie en early access, le studio est focalisé sur la conception d'environnements, personnages, armes, éléments scénaristiques et musiques, il faudra encore patienter un moment avoir quelque chose de concret. D'ici là, vous pouvez retrouver Hades premier du nom à 19,99 € à la Fnac.

