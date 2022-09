Halo : le pilote de F1 Lando Norris dévoile un casque aux couleurs du Master Chief

Les pilotes de Formule 1 sont aussi des entrepreneurs, et Lando Norris a créé Quadrant, une entreprise qui a notamment conçu une manette en partenariat avec Scuff. Mais le pilote de 22 ans, actuellement chez McLaren, est un vrai gamer, il a récemment testé le volant Logitech Pro et dévoile aujourd'hui son nouveau casque de course, très vert :

What lap time can the Warthog set? ???? pic.twitter.com/lGqDyexgLd — Quadrant (@Quadrant) September 29, 2022

Et pour cause, Quadrant et Lando Norris se sont inspirés de la franchise Halo pour créer ce casque, que le pilote arborera ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Singapour. De quoi se prendre pour le Master Chief pendant quelques jours. Un casque conçu par Bell et qui met en avant les Halo Championship Series, une compétition e-sport officielle sur le jeu de 343 Industries. Les fans peuvent même précommander une réplique à l'échelle 1:2 contre 140 £ sur le site de Quadrant.

Pour rappel, la McLaren aura elle aussi droit à un revêtement spécial à Singapour, ainsi qu'au Japon la semaine prochaine, une livrée Mode Future qui sera également présente dans le jeu vidéo F1 22, disponible contre 59,99 € sur Amazon.