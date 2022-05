Hangar 13 : encore des licenciements chez le développeur de Mafia III

Hangar 13 n'aura pas convaincu grand monde avec Mafia III, et depuis la sortie du jeu en 2016, le studio enchaîne les déboires, avec plusieurs vagues de licenciements, la faute notamment à l'annulation du Project Volt et donc la perte de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et cela n'est pas terminé.

Au début du mois, Haden Blackman laissait sa place à Nick Baynes en tant que président de Hangar 13, et ce dernier vient d'organiser une réunion pour licencier une cinquantaine d'employés dans la branche de Novato, en Californie, mais également d'autres personnes dans les autres branches de Hangar 13, notamment à Brighton en Angleterre. Les locaux de Novato comptaient jusqu'ici 87 personnes, autant dire que cela va faire des bureaux vides, mais 2K Games se veut rassurant et affirme qu'il s'agit d'une simple période de transition pour son studio de développement, et qu'il les aidera à trouver des opportunités d'emplois ailleurs.

Officiellement, nous ne savons pas sur quoi travaille Hangar 13, mais des rumeurs laissent entendre qu'une préquelle à la trilogie Mafia serait en développement à Brighton, avec l'Unreal Engine 5 et qui nous emmènerait en Italie. Un Top Spin 5 sera également en cours de création, Hangar 13 ayant absorbé 2K Czech, développeur du dernier volet en date, et les employés aident régulièrement à la réalisation de plusieurs autres jeux de 2K Games et Take-Two Interactive. Hangar 13 a pour rappel brillé en 2020 avec Mafia: Definitive Edition, vendu 18,99 € sur Gamesplanet.