Haven : une Couples Update pour davantage de diversité lancée en vidéo

Haven est sorti en décembre 2020, et il nous emmenait sur Source, une mystérieuse planète, aux côtés de Yu et Kai, un jeune couple voulant fuir la société. Entre les phases d'exploration et les combats, nous avons droit à quelques dialogues montrant l'évolution de leur relation, mais The Game Bakers veut diversifier le couple.

Eh oui, les développeurs viennent de lancer la Couples Update de Haven, permettant de choisir le couple incarné dans le jeu. Les Yu et Kai d'origine sont toujours là, mais les joueurs peuvent désormais retrouver des versions alternatives des personnages avec deux femmes ou deux hommes pour des couples homosexuels. Une manière de « représenter l’amour de façon plus large » d'après les développeurs, qui dévoilent sur le blog PlayStation que le concept original de Haven comprenait à l'origine huit couples, supprimés pour se concentrer sur deux personnages seulement. La mise à jour change simplement les modèles des héros et héroïnes, l'histoire et les dialogues restent évidemment les mêmes, mais The Game Bakers a quand même rajouté les voix de Ryan Highley et Lexie Ann Kendrick.

Tout comme la Sweet Little Things Update, la Couples Update est totalement gratuite et déjà disponible dans Haven sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Le jeu est actuellement bradé à 15 € sur GOG.com.

Lire aussi : TEST de Haven : une aventure dépaysante sur Source