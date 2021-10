Haven : de petites douceurs rajoutées avec une mise à jour gratuite

The Game Bakers (Furi) a lancé en fin d'année dernière Haven, un jeu d'aventure disponible sur la plupart des plateformes. Après des mois, le studio français est de retour et lance une mise à jour gratuite, la Sweet Little Things Update, qui rajoute du contenu additionnel et corrige pas mal de bugs.

Sur toutes les plateformes, les joueurs de Haven peuvent découvrir deux nouvelles tenues pour Yu et Kai, débloquées après la fin de l'aventure, ainsi que la possibilité de choisir sa musique lors de l'exploration de Source. Le vaisseau accueille lui aussi un outil pour écouter la musique, des artworks peuvent être admirés dans une galerie in-game et un tas de petites améliorations ont été rajoutées, elles sont présentées dans la bande-annonce ci-dessus. Enfin, des bugs ont été corrigés, le changelog est à retrouver sur le site de The Game Bakers.

Haven est disponible sur PC, PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez l'acheter via des cartes PSN vendues sur Amazon.

