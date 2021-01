Hitman 3 : « Hitman va faire partie du paysage vidéoludique pendant encore un bon moment »

À quelques jours de la sortie du troisième et dernier volet de la trilogie Hitman, nous avons eu l’occasion de rencontrer Forest Swartout Large et Travis Barbour, respectivement Executive Producer et Communications Manager chez IO Interactive. Le duo a bien voulu se prêter au jeu de l’interview concernant l’aspect scénaristique et sur le background de manière générale.

Une façon pour nous d’aborder également l’avenir de la licence Hitman selon IO et même de parler un petit peu de gameplay. Un vaste programme que nous avons pu compléter avec nos propres impressions sur la preview du jeu.

Comment avez-vous choisi les nouvelles destinations du jeu ?

Forest Swartout Large : Quand nous avons démarré Hitman 3, nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’aspect émotionnel de l’aventure de 47. Mattias Engström, notre game director, a voulu que nous placions la barre très haut, au sens propre comme figuré. La première destination est donc un gratte-ciel au milieu des nuages à Dubaï. Vous avez pu voir dans la cinématique que nous avons diffusée que notre héros se lance depuis le ciel et arrive sur le building en parachute avant de s’infiltrer. C’est avec ce genre d’émotion forte que nous avons voulu que l’aventure débute réellement. Pour ce qui est des destinations en elles-mêmes, la première sera donc Dubaï, tandis que la mission suivante vous mènera en Angleterre dans un vieux manoir familial. (NDLR, une troisième mission en Chine dans la ville de Chongqing a également été confirmée au mois de novembre dernier).

Hitman 3 est supposé être la conclusion de la trilogie, mais l’histoire n’a selon nous jamais été la meilleure partie des titres précédents. À quoi les joueurs peuvent-ils s’attendre dans ce domaine ?

Travis Barbour : Cette fois-ci le scénario aura une place de choix justement parce qu’il s’agit de la fin de la trilogie. Toutes les intrigues doivent s’achever et nous voulions une fin satisfaisante pour tous les personnages que les joueurs ont côtoyés dans les deux épisodes précédents. Mais nous savons que pour beaucoup de joueurs, le gameplay est le maître-mot. Nous avons donc essayé d’inclure un maximum d’éléments narratifs dans le déroulé des missions, de sorte que les joueurs puissent s’imprégner du scénario lors de leur premier passage. Vous pourrez donc suivre l’histoire de manière plus assidue sans pour autant que cela nuise à la jouabilité. Nous souhaitons que vous puissiez refaire les niveaux à votre façon, sans que cela agisse comme une entrave. Hitman 3 se concentre davantage sur le scénario et nous espérons qu’il fera changer d’avis tous ceux qui pensent comme vous. C’est un reproche que nous avons souvent entendu et il est compréhensible étant donné notre parti-pris narratif. L’histoire du premier opus était par exemple morcelée sur de longues périodes puisque le titre était en format épisodique. Avec Hitman 3, tout est plus synthétisé. Vous en apprendrez plus sur la motivation des personnages ainsi que sur les évènements qui rythment le jeu. L’intrigue principale d’Hitman 3 me paraît assez facile à suivre vu que les missions sont limpides. 47 et Lucas Grey ont pour objectif d’éliminer les partenaires de Providence. Cela aura bien sûr un impact sur eux ainsi que sur les personnages qui leur viendront en aide. Indépendamment du reste, l’histoire d’Hitman 3 me paraît déjà satisfaisante. Et si vous avez suivi de près le scénario des précédents volets, je pense que vous trouverez la narration bien ficelée.

Est-ce que réaliser une conclusion à la trilogie est une manière pour vous d’abandonner Hitman pour vous concentrer sur de nouveaux projets ou bien doit-on s’attendre à plus de jeux au sujet du célèbre assassin ?

TB : Il n’est pas risqué d’avancer qu’Hitman va faire partie du paysage vidéoludique pendant encore un bon moment. IO est très fier de cette licence et elle fait désormais partie de notre histoire. Il n’y a pour l’instant pas de projets dans les tuyaux concernant un éventuel Hitman 4. Jusque-là, nous étions concentrés sur la fin en bonne et due forme de la trilogie, mais pour ce qui est des futurs contenus, nous préférons ne jamais dire jamais.

FSL : Quoi qu’il arrive à l’avenir, cela sera un nouveau départ avec une nouvelle vision apportée à l’univers d’Hitman. C’est aussi pour cela qu’il est important pour nous de conclure cette saga, afin de nous préparer à de nouvelles opportunités.

En dehors de votre travail sur le background, pouvez-vous nous parler des avancées que vous avez réalisées au niveau du gameplay ?

TB : Hitman 3 contient beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Je vais essayer de les lister. La première c’est que l’Agent 47 a désormais un téléphone portable. C’est un objet qu’il a sur lui tout le temps et qu’il peut équiper pour prendre des photos, mais il a différentes utilisations selon l’objectif de votre mission. Il peut par exemple servir à récupérer des infos dans certaines d’entre elles. À d’autres occasions, il peut servir à ouvrir des verrous électroniques. À côté de cela, nous avons aussi essayé de rendre le jeu plus « tactile ». Les pavés numériques sont les plus parlants à ce sujet : là où vous deviez autrefois appuyer sur un simple bouton, il faudra cette fois-ci rentrer manuellement le code et le valider. Une manière comme une autre d’ajouter un peu plus d’immersion, mais aussi de possibilités puisqu’il vous faudra chercher des indices au sujet de la combinaison à trouver. Une autre de nos fonctionnalités s’appelle « déverrouillage persistant ».



En gros, il y a certaines portes ou fenêtres dans le niveau qui sont bloquées uniquement d’un côté. Vous devez trouver un chemin pour accéder à l’autre côté de la porte afin de l’ouvrir. Une fois que vous avez réussi cela au moins une fois, le passage restera ouvert pour toutes vos futures parties. Nous avons également des récompenses post-missions qui valorisent le style de jeu que le joueur a utilisé au cours de la mission. Cela se manifeste via un système de rang. Dans les opus précédents, il existait uniquement « Assassin Silencieux », mais dans Hitman 3, il y a une centaine de titres différents correspondants à vos actions. Je crois que c’est déjà un bon début concernant les nouveautés. Il faut dire qu’en tant que conclusion de la trilogie, nous voulions qu’Hitman 3 soit l’épisode ultime de la série.

FSL : Bien entendu, nous n’oublions pas la progression des joueurs sur les deux volets précédents. Tout ce que vous avez réalisé dans les précédentes missions sera pris en compte. Hitman 3 est rétrocompatible, ce qui signifie que vous pourrez refaire l’intégralité des niveaux d’Hitman (2016) et d’Hitman 2, y compris avec les nouveaux objets du troisième opus.