Hitman: World of Assassination, un célèbre DJ revient se faire tuer

IO Interactive continue de ressortir ses vieilles missions Elusive Target de Hitman: World of Assassination, demandant d'éliminer des cibles précises en un temps limité. Le studio danois avait déjà relancé la mission avec Mark « Le Revenant » Faba, incarné par Sean Bean, mais c'est désormais un célèbre DJ qui est de nouveau dans le collimateur de l'Agent 47.

Dimitri Vegas avait été introduit dans Hitman: World of Assassination l'année dernière, mais les joueurs vont pouvoir retrouver la mission The Drop du 12 au 14 septembre prochain. IO Interactive détaille :

Dans « The Drop », les joueurs auront pour mission d'éliminer un DJ international, modelé sur l'apparence du célèbre DJ Dimitri Vegas, devenu baron de la drogue. La mission sera accessible aux nouveaux joueurs dans le Pack de Démarrage Gratuit, tandis que les joueurs de Hitman: World of Assassination pourront également accéder à la mission gratuitement pendant l'événement.

Le pack DLC « The Drop » sera également lancé le 12 septembre, offrant aux joueurs un accès permanent à la mission « The Drop », ainsi qu'une nouvelle tenue, des objets et un ensemble de cosmétiques pour la maison du mode « Freelancer ».

Une feuille de route couvrant la durée de la mission « The Drop » sera publiée lors de son retour. Cette feuille de route inclura de nouveaux défis ainsi que le retour de précédents défis de l’Elusive Target. De plus, un nouveau Twitch Drop sera disponible après le début de « The Drop ».