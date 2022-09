Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un tour des salles communes de l'école dans de nouvelles vidéos

La semaine dernière, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a fait son retour dans l'espace médiatique à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 avec la diffusion d'une bande-annonce présentant un côté plus sombre de l'aventure qui nous attend. Nous avons ensuite pu découvrir les différentes éditions du jeu, dont un gros collector au prix qui s'envole. Place désormais à une série de quatre vidéos pour tout autant de salles communes des différentes maisons que nous pourrons intégrer, diffusées dans le cadre des célébrations Back To Hogwarts 2022, ainsi qu'à une featurette faisant le point sur le contenu du jeu.

Bon, rien de bien nouveau dans cet aperçu si vous avez déjà vu le State of Play en début d'année ou si vous consultez séparément les séquences dédiées à Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard, qui sont elles sans commentaires et plus complètes. Vous noterez que de nombreux détails sont repris des livres, à commencer par la taille, bien plus logique que celle des films. Chacune aura son charme et son atmosphère en lien avec sa maison, mais une seule d'entre elles nous accueillera, le choix s'annonce donc corsé ! Nous apprenons également qu'un easter egg durant une quête référencera l'attraction Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure du parc Universal Orlando Resort's Islands of Adventure.

Enfin, si vous possédez un compte du fan-club Harry Potter, vous pouvez le lier à celui de Warner Bros. Games pour obtenir des bonus cosmétiques en jeu. La marche à suivre est détaillée sur le site officiel.

La date de sortie d'Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est fixée au 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Une version Switch est prévue, mais toujours sans date. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 69,99 €.