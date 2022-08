Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard détaille ses éditions, le collector avec sa baguette en lévitation déballé en vidéo

Hier soir, nous avons pu découvrir une bande-annonce inédite d'Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, centrée sur la magie noire et un certain Sebastian Pallow. Warner Bros. Games a communiqué dans la foulée au sujet des éditions qu'il sera possible d'obtenir, mais annonçait alors la révélation du collector pour ce mercredi en vidéo. Elle vient d'avoir lieu et vous pouvez retrouver un premier unboxing officiel ci-dessous.

Alors, quelles sont les offres proposées par l'éditeur ?

Édition Standard - 59,99 € sur Switch et PC, 69,99 € sur PS4 et Xbox One, et 74,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S

Le jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard.

Édition Deluxe physique - 69,99 € sur Switch, 79,99 € sur PS4 et Xbox One, et 84,99 € sur PS5 et Xbox Series X

Le jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard.

72 heures d'accès anticipé au jeu à partir du 7 février 2023.

Pack Magie Noire : ensemble de cosmétiques de Mage Noir, monture Sombral et accès à l'arène de combat de Mage Noir où tester notre maîtrise des Forces du Mal contre des vagues d'ennemis.

Édition Deluxe numérique - 69,99 € sur Switch et PC, et 84,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One

Contenu identique à l'édition Deluxe physique.

Calot de Mage Noir.

Mise à niveau numérique de la PS4 vers la PS5, ou de la Xbox One vers les Xbox Series X|S.

Édition Collector - 289,99 € sur PC et 299,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One