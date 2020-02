Horizon: Zero Dawn, Prime 1 dévoile de splendides statuettes d'Aloy et d'un Traqueur

Alors qu'elle pourrait bien débarquer sur PC si nous en croyons les rumeurs, Aloy d'Horizon: Zero Dawn va bénéficier des soins de Prime 1 Studio, qui va produire une statuette à son effigie, en plus d'une autre représentant un Traqueur.

C'est à l'occasion du Wonder Festival 2020 Winter se tenant aujourd'hui au Makuhari Messe de Chiba en périphérie de Tokyo que le fabricant a ainsi levé le voile sur ces deux monstres visuels. Ils rejoindront donc le duo Kratos et Atreus ainsi que Baldur de God of War, ou bien Kat et Raven de Gravity Rush 2 du côté des licences de Sony Interactive Entertainment prenant vie sous cette forme.

Pour le moment, il faudra se contenter des premiers visuels fournis par Prime 1, en plus de quelques photos prises par les visiteurs du salon (@kurotiroru, @Ktauser), qui ont sacrément de quoi donner envie. Pour ne pas changer, le prix devrait être assez élevé, pas étonnant avec une telle qualité.

Aucune date de sortie n'est actuellement annoncée, alors comme toujours, wait & see.