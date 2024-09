Horizon Zero Dawn : une grosse fuite qui va ravir les joueurs

C'est presque devenu une tradition chez Sony, les jeux PlayStation qui rencontrent du succès ont droit à leur version remastérisée sur PS5 et/ou sur PC. The Last of Us Part I et Part II Remastered, Marvel's Spider-Man Remastered, God of War III Remastered... et prochainement Horizon Zero Dawn Remastered ?

C'est en tout cas ce que laisse penser l'organisme de classification des jeux vidéo en Amérique du Nord. L'ESRB vient de lister Horizon Zero Dawn Remastered pour PC et PlayStation 5 dans sa base de données. Le titre de Guerrilla Games est sorti à l'origine sur PS4 en 2017, il a eu droit à un portage sur ordinateurs en 2020 et surtout à une suite, Horizon Forbidden West, en 2022.

Les premières aventures d'Aloy au pays des dinosaures robotiques devraient donc avoir droit à des améliorations graphiques sur les plateformes modernes, avec des graphismes à couper le souffle sur la PlayStation 5 Pro, annoncée tout récemment. Le premier jeu vidéo d'une longue lignée de remasters pour la console haut de gamme ? Pour rappel, le journaliste Jeff Grubb a prédit un State of Play pour le 24 septembre prochain, Sony pourrait officialiser Horizon Zero Dawn Remastered dès la semaine prochaine.

