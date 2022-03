Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures, du gameplay avec Drac et Mavis dans la bande-annonce de lancement

Bandai Namco et Outright Games l'ont annoncé seulement la semaine dernière, c'est aujourd'hui que sort officiellement Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures, un jeu d'aventure, d'action et de plateforme inspiré de la franchise de Sony Pictures. Le titre a évidemment droit à sa bande-annonce de lancement :

Dans Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures, les joueurs peuvent visiter plusieurs mondes basés sur de célèbres contes comme Le Petit Chaperon Rouge, Ali Baba et les 40 Voleurs ou encore Les Habits Neufs de l'Empereur, en incarnant Drac et Mavis, qui ont leurs propres compétences vampiriques dont une force décuplée, un super saut ou l'immobilisation. En découvrant ces mondes, il faudra résoudre des énigmes et collecter des trésors tout en croisant d'autres personnages de la franchise. Terry Malham, PDG d'Outright Games, rajoute :

Nous sommes très heureux que le jeu Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures soit disponible dès aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de plaisir à transposer des personnages aussi emblématiques dans ces mondes de contes de fées bien-aimés, le tout avec une touche unique propre à' Hôtel Transylvanie. Nous sommes convaincus que ce jeu est une aventure amusante pour toute la famille !

Hôtel Transylvanie : Monstrueuses Aventures est disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One Xbox Series X|S et Nintendo Switch, vous pouvez le retrouver à 35,99 € chez Gamesplanet.