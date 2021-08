Humankind : les notes de la presse anglophone

Humankind sort aujourd'hui sur PC et Google Stadia, et il est très attendu par tous les amateurs de 4X, « eXploration, eXpansion, eXploitation et eXtermination ». Développé par les Français d'Amplitude Studios (que nous avons interviewé récemment, lire : PODCAST Humankind : un « 4X plus complet que ses concurrents et peut-être même l'un des plus riches »), le titre s'inspire évidemment des Civilization de Sid Meier.

En attendant le lancement dans les prochaines heures, la presse anglophone livre son verdict sur Humankind, et elle a été séduite. Les notes sont bonnes, les testeurs ont apprécié la possibilité de mélanger les civilisations, le gameplay est ultra complet et bien expliqué, et même s'il ne réinvente pas le genre en puisant ses idées chez Civilization, Humankind reste une excellente alternative.

Humandkind sort ce 17 août 2021, vous pourrez le retrouver dans le Xbox Game Pass sur PC ou à 47,99 € dans sa Digital Deluxe Edition chez Gamesplanet.