iAgent Protocol a dévoilé un agent IA révolutionnaire formé par des humains à partir de données visuelles

iAgent protocol a introduit un agent IA innovant en tant que classe d’actifs numériques lors de la Semaine de la blockchain en Malaisie à Kuala Lumpur et du Sommet de la blockchain en Asie à Taïwan ce mois-ci, permettant aux joueurs du monde entier de créer, former, échanger et monétiser des agents IA de jeu personnalisés qui élèvent les PNJ du passé à un tout nouveau niveau. iAgent protocol a développé le tout premier agent IA formé à partir des séquences de jeu de joueurs professionnels dans Counter-Strike. Cette nouvelle classe d’actifs IA a le potentiel de stimuler une renaissance de l’innovation et de la croissance au sein de l’industrie du jeu.

Lors des événements MBW et ABS, les participants ont eu un premier aperçu de cette nouvelle classe révolutionnaire d’actifs numériques de jeu. iAgent protocol a présenté une nouvelle technologie les 1er et 6 août, utilisant des modules IA pour former des personnages de jeu à partir de séquences de jeu. Leur présentation mettait en vedette un agent iAgent formé à partir des séquences vidéo de Flaxciz, un joueur professionnel de CS de Team Secret.

Les iAgents sont là non seulement pour révolutionner les PNJ obsolètes du monde du jeu, mais aussi pour autonomiser tous les joueurs de l’écosystème. Tout utilisateur peut former un agent IA avec les séquences de jeu, puis échanger, louer et monétiser ses propres agents de jeu. Que ce soit un joueur occasionnel jouant avec des amis ou un studio entier souhaitant ajouter des personnages IA formés par des humains de classe mondiale à leur jeu, iAgent offre de nouvelles solutions et possibilités. En collaboration avec Alliance, un géant mondial de l’esport en compétition aux avant-postes des jeux les plus populaires au monde, et Team Secret, une organisation professionnelle d’esport, iAgent a pu former un personnage basé sur les séquences de jeu de Flaxciz.

Jamie Batzorig, PDG d’iAgent et conférencier principal, a dévoilé pour la première fois l’iAgent formé par des humains. L’équipe de développement a collaboré avec AethirCloud, le projet qui construit une infrastructure cloud décentralisée et évolutive pour le jeu et l’IA. Alimenté par DePIN, le protocole iAgent exploite les ressources GPU sous-utilisées du monde entier et les transforme en un réseau GPU distribué dédié à la formation des agents IA.

iAgent est soutenu par GEDA, un écosystème esport web3 qui accueille les passionnés d’esport, et Emerge Group, une agence de marketing spécialisée dans le jeu, qui a travaillé avec des noms bien connus tels que Valorant, Mobile Legends et Riot Games.

L’équipe d’iAgent vise à démocratiser le jeu en créant des agents IA en tant qu’actifs numériques et en fournissant à tous les joueurs les outils et l’infrastructure nécessaires pour former leurs propres agents. Ces agents IA formés par des humains représentent les stratégies, les styles et la créativité des joueurs, les transformant en une représentation numérique de leur personnalité de jeu.

En créant le premier agent IA au monde formé à partir des séquences de jeu d’un joueur professionnel d’esport, iAgent vise à modifier le paysage et l’avenir du jeu. Les outils utilisés pour créer cet actif numérique révolutionnaire et ce personnage de jeu seront bientôt disponibles pour tous les acteurs de l’écosystème du jeu. Un joueur n’a besoin que de séquences de jeu pour développer son propre agent IA. Grâce au standard AI_NFT (OFT) unique en son genre, les créateurs auront la pleine propriété de leurs agents IA fonctionnant sur plusieurs chaînes grâce à une technologie innovante développée par LayerZero Labs.

À propos d’iAgent

Le protocole iAgent permet aux joueurs du monde entier de former leurs propres agents IA pour imiter le comportement des joueurs à partir de séquences de jeu, alimenté par DePIN, l'informatique décentralisée, créant ainsi une nouvelle classe d'actifs numériques sur la blockchain.