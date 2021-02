L'Île de l'aventure : Animal Crossing bientôt adapté en romans non officiels par Mana Books

Animal Crossing: New Horizons a été le jeu incontournable de la Switch l'année dernière (et même encore en 2021), il faut dire que s'évader sur une île paradisiaque est tentant pour échapper à la réalité. La licence était avant cela déjà bien connue, et elle va prochainement être adaptée en romans chez Mana Books.

L'éditeur a en effet dévoilé L'Île de l'aventure, un roman non officiel, mais pensé pour les fans d'Animal Crossing. Nous y suivrons Alana, une fille qui s'éloigne de la monotonie du quotidien pour partir vivre sur une île déserte et y construire son propre village. Elle y rencontrera ses voisins Carl et Clémence, et ensemble, ils auront comme objectif d'accueillir sur leur île une star. Voici le résumé officiel du premier tome :

La vie d'Alana n'a rien d'extraordinaire : elle va à l'école, fait ses devoirs et obéit à ses parents. À vrai dire, son quotidien l'ennuie profondément, elle qui rêve de voyages, de découvertes et d'aventures. Quand elle apprend un jour l'existence du « Forfait escapade sur une île déserte », elle n'hésite pas une seconde à s'inscrire ! Sur place, elle va pouvoir développer son propre village et se lier d'amitié avec ses voisins : Carl, un coq fainéant, et Clémence, un hamster énergique. Tandis qu'elle essaye au mieux d'agencer son île paradisiaque, Alana se met un objectif en tête : inviter le chanteur légendaire Gégé Laclasse. Mais pour le convaincre de venir, elle va devoir mettre les bouchées doubles, et surtout réussir à faire travailler les villageois de concert. Aura-t-elle la motivation nécessaire, ou laissera-t-elle son île et ses rêves derrière elle ?

Cap sur Bora-Borous sera donc le premier tome de L'Île de l'aventure, avec 144 pages écrites par Winter Morgan, et ce sera édité par Mana Books. Le roman paraîtra le 11 mars 2021, il est déjà disponible en précommande à 12,50 € à la Fnac.

