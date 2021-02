Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 6) : Mario et Bowser chamboulent le classement

Depuis le début de l'année, trois jeux Nintendo squattent le podium des titres les plus vendus dans l'Hexagone, et cela n'est visiblement pas près de changer. Comme chaque lundi, le S.E.L.L. partage le Top 5 des meilleures ventes en France, et si le classement est un peu différent, les jeux de Nintendo restent les rois.

À la première place, c'est un nouveau titre qui s'invite, à savoir Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Oui, encore une exclusivité Switch, qui est suivie de Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons, encore et toujours eux ! Call of Duty: Black Ops Cold War dans sa version PS4 vient compléter ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 8 au 13 février 2021 :