Immortals Fenyx Rising : Lionnel Astier évoque son expérience de doublage pour Zeus dans un making of officiel

Anciennement connu sous le nom de Gods & Monsters, dont le titre gênait apparemment Monster Energy... Immortals Fenyx Rising a occupé une place importante lors du dernier Ubisoft Forward. Trailer cinématique et gameplay se sont succédé pour nous en mettre plein la vue, ainsi qu'une annonce destinée au public français, effectuée sur les réseaux sociaux et qui n'est pas passée inaperçue : la présence de Lionnel Astier au casting vocal.

L'acteur et auteur de pièces de théâtre s'était déjà essayé au doublage pour les deux films d'animation Astérix de son fils et va donc assurer la VF de Zeus, le roi des dieux, un rôle sur lequel il est revenu dans une vidéo making of. Tout comme Léodagan, il sera assez râleur et bougon, en plus de sortir quelques bonnes punchlines. Il nous explique également la différence entre enregistrer pour un jeu vidéo tel que Immortals Fenyx Rising et de l'animation. Ubisoft mise apparemment sur son aura pour la promotion sur notre territoire et le résultat promet d'être de qualité de son côté.

Dans tous les cas, sachez que de notre côté, nous avons apprécié la VO en anglais lors de notre essai du jeu, espérons que la dynamique avec Prométhée (apparemment doublé par une autre célébrité française) soit aussi bonne dans notre langue. Immortals Fenyx Rising sortira le 3 décembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Switch, PC (Epic Games et Uplay) et Stadia, avec une démo à venir prochainement sur cette dernière plateforme. Vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon dans une édition limitée propre au revendeur.

