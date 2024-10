Indiana Jones et le Cercle Ancien : un point sur le framerate, c'est rassurant !

Microsoft a un atout de taille dans sa manche pour bien terminer l'année 2024 : Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira sur PC et Xbox Series X|S début décembre. Le titre de MachineGames (Wolfenstein) est très attendu par les fans de la trilogie de Steven Spielberg, ou simplement par les joueurs aimant les jeux d'action et d'aventure.

Cette semaine, une partie de la presse spécialisée a pu mettre les mains sur un segment du jeu et surtout s'entretenir avec les développeurs de chez MachineGames. C'est le cas de Windows Central, qui a interrogé le directeur créatif Alex Torvenius au sujet de l'aspect technique du jeu sur les consoles de Microsoft :

Il se peut que nous divulguions encore plus de détails en termes de spécificités, de détails techniques, à mesure que nous nous rapprochons du lancement, une fois que nous aurons vu toutes les données de télémétrie sur les performances. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ambition est que le jeu tourne à 60 fps sur Xbox Series X et Xbox Series S, et que, vous savez, il ne devrait pas y avoir de compromis au niveau des visuels ou de l'expérience du produit. Il devrait être cohérent, fonctionner sans problème à 60 sur les deux.

MachineGames veut donc proposer un jeu beau et fluide, même sur la petite console de Microsoft. La Xbox Series S est souvent pointée du doigt à cause de sa faible puissance, les joueurs se souviennent que Baldur's Gate 3 n'était pas sorti sur les consoles de Microsoft à cause de l'impossibilité de faire tourner le jeu en coopération locale sur la Xbox Series S, Phil Spencer avait dû faire une exception pour avoir le RPG sur ses machines. Plus récemment, c'est GSC Game World qui a annoncé que S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ne tournera pas à 60 fps sur Xbox Series S, mais le studio ukrainien se voulait rassurant : un patch avec un mode Performance sortira après le lancement, affirmant même « qu'il est possible pour n'importe quel jeu d'atteindre les limites de mémoire de la Xbox Series S ».

Pour en revenir à Indiana Jones et le Cercle Ancien, il faudra attendre une confirmation plus officielle avant le lancement, mais le titre ne devrait pas proposer de modes de rendu, MachineGames vise les 60 fps sur Xbox Series X et S, espérons qu'il atteigne son objectif. La date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est fixée au 9 décembre 2024, vous pouvez le précommander à partir de 62,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

