Indiana Jones et le Cercle Ancien sera surtout un jeu de fouet

Source: Edge via Gamingbolt

MachineGames et Bethesda sortiront en fin d'année Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'action et de tir à la première personne avec le célèbre aventurier. Les développeurs sont connus pour les récents Wolfenstein, des FPS traditionnels, mais ce prochain titre sera un peu différent.

Interrogé par le magazine Edge (via GamingBolt), le directeur créatif Axel Torvenius a expliqué qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien ne sera pas un jeu de tir à la Wolfesntein et, même si des armes à feu seront disponibles, les gunfights seront surtout une « solution de repli ».

Nous n'encourageons pas les échanges de coups de feu. Ce n'est pas présenté comme la principale façon de procéder. La principale façon de procéder consiste toujours à essayer d'utiliser son intelligence et son fouet. Indy n'a pas de superpouvoirs. Très souvent, on peut dire qu'il n'est pas facile pour lui de se battre. En fin de compte, c'est un professeur et un archéologue un peu maladroit. Il a juste cette passion qui le met constamment dans des situations étranges avec des ennemis et des pièges. Il ne serait pas fidèle au personnage de le faire tirer constamment sur tous les ennemis, et l'équipe de MachineGames veut mettre l'accent sur le niveau de danger. Nous avons essayé de capturer ce sentiment que, si vous devez vous engager dans un combat, il est très dangereux de se faire tirer dessus. Il est également très dangereux de tirer sur les ennemis, car ils auront un système d'alarme et des renforts qui arriveront. Nous avons un jeu dans lequel il y a beaucoup d'armes à feu, mais vous choisissez de ne pas les utiliser, car c'est trop bruyant et trop dangereux. Vous pouvez prendre une arme et l'utiliser comme arme de mêlée. C'est une utilisation d'une arme très typique pour Indiana Jones.

Comme dans les films de Steven Spielberg, Indiana Jones ne sera pas un surhomme et les joueurs devront ruser pour éliminer les ennemis qui se dresseront entre eux et leur objectif. Il faudra donc ranger son revolver et sortir son fouet, pour le plus grand plaisir des fans.

La date de sortie d'Indiana Jones et le Cercle Ancien est fixée au 9 décembre 2024 sur PC et Xbox Series X|S, une version PlayStation 5 est déjà attendu au printemps 2025. Vous pouvez précommander le jeu à 79,99 € sur Amazon.