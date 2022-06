Inertial Drift : une extension et une Twilight Rivals Edition annoncées sur PS5 et Xbox Series X et S

Level 91 Entertainment et PQube avait lancé il y a maintenant deux ans Interial Drift, un jeu de course et de drift fortement inspiré par Initial D. Le titre va prochainement accueillir une extension, l'occasion pour les studios de proposer une nouvelle édition sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Inertial Drift: Twilight Rivals Edition arrivera donc sur les dernières consoles de salon de Sony et Microsoft dans le courant de l'année, en même temps que l'extension. Si vous avez déjà le jeu, vous pourrez obtenir cette édition en achetant le Twilight Rivals Pack, qui rajoute un mode solo scénarisé, quatre tracés, dont des routes réversibles et quatre nouvelles voitures. Du côté des améliorations sur PS5 et Xbox Series X|S, nous aurons droit à de la 4K ou du 120 fps en fonction du mode d'affichage sélectionné.

Inertial Drift: Twilight Rivals Edition et l'extension du même nom arriveront en 2022, et si vous n'avez pas encore le jeu de base, il est vendu 17,99 € sur Gamesplanet.