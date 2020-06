INSOLITE sur FIFA : les sons des supporters utilisés pour les matchs de Premier League anglaise

Comme la plupart des championnats européens (sauf en France), la Premier League va reprendre dès le 17 juin prochain, avec un match très attendu par les supporters anglais : Manchester City contre Arsenal. Des règles sanitaires strictes vont être appliquées pour les clubs, mais malheureusement, le public n'est toujours pas autorisé à revenir supporter ses équipes préférées.

Des matchs à huis clos, la Bundesliga allemande en fait déjà depuis quelques semaines, et il faut bien avouer que l'ambiance n'est pas à la fête. Si les joueurs sont concentrés sur leur match, les spectateurs eux n'arrivent pas à retrouver l'atmosphère festive d'avant la pandémie, et pour la Premier League, le diffuseur Sky Sports a eu une idée : reprendre les chants et bruits des supporters de FIFA pour les diffuser à l'antenne. La chaîne anglaise est actuellement en discussion avec EA Games pour peaufiner l'accord légal, son but est de retrouver « l'atmosphère vibrante des affrontements en Premier League » et éviter les silences gênants des matchs sans public.

La Sky veut également mettre en place une plateforme virtuelle pour réunir les fans et proposer des interactions entre supporters, même à distance, avec la possibilité « d'influencer le bruit de la foule qu'ils entendent à l'écran ». La Superligaen danoise avait déjà permis à des fans de discuter sur Zoom. De quoi permettre de continuer de supporter son équipe préférée tout en respectant les règles sanitaires, en attendant de pouvoir retourner en tribunes.

