INSOLITE sur la PS5 : une vente entre particuliers vire au drame

À l’approche des fêtes de fin d’année, vous pourriez être tentés de vous procurer la nouvelle PlayStation 5 pour l’offrir comme cadeau. Toutefois, la machine est toujours en rupture de stock partout en plus d’être devenu l’objet de nombreuses convoitises, à tel point qu’une bande de malfaiteurs a tenté de dérober des stocks de PlayStation 5 en reproduisant une scène de Fast and Furious.

L’histoire qui va suivre n’est pas aussi épique, mais la prudence est de mise. Le samedi 12 décembre au soir, dans la petite commune de Noyelles-Godault, une femme attendait dans sa voiture. Elle avait trouvé une annonce de vente pour la PS5 sur Facebook Marketplace et avait donc donné rendez-vous au présumé vendeur. Les choses ont très vite viré au drame puisque ce n’est pas un vendeur, mais bien un homme armé et cagoulé, qui a tenté de lui soutirer de l’argent. Prise de panique, la personne a démarré brusquement sa voiture et l’homme a tiré trois fois en l’air. L’assaillant a à nouveau tenté le coup avec une autre personne quelques jours plus tard, mais cela n’a pas fonctionné puisque les riverains l’ont prévenu de la supercherie. La première victime a porté plainte et le malfaiteur est toujours en fuite à ce jour.

