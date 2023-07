Inspecteur Gadget: Mad Time Party, Gogo Gadgeto premier trailer et date de sortie

Même s'il n'a plus vécu de nouvelles aventures depuis la série de 2015, l'Inspecteur Gadget est toujours dans les esprits des petits et grands. C'est pourquoi Microids a décidé de le sortir du placard avec Inspecteur Gadget - MAD Time Party, un party game pensé pour les plus jeunes et mettant en scène tous nos héros et gadgets favoris.

Nous allons ainsi devoir sauver Métroville de l'emprise du Dr. Gang dans le cadre d'un mode solo scénarisé impliquant 16 mini-jeux amusants, à découvrir aussi directement en mode Multijoueur. Et comme nous l'avions appris dès la révélation du projet, la bande-son sera assurée par Tanis Chalopin, fille du créateur de l'univers Jean Chalopin. La bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'un premier teaser de gameplay d'Inspecteur Gadget - MAD Time Party a été diffusé, fixant sa date de sortie au 14 septembre 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch.

Métroville est tombé sous le contrôle du diabolique Dr Gang et de ses agents de MAD. Afin de sauver la ville, l’Inspecteur Gadget doit utiliser une machine à remonter le temps pour retourner dans le passé. Malheureusement, celle-ci tombe en panne et ses ancêtres se retrouvent téléportés dans le présent. Votre mission : Explorer Métroville et défier vos ancêtres pour récupérer les pièces manquantes de la machine à remonter le temps. Vous devrez résoudre des quêtes sous forme de mini-jeux pour débloquer les boulons nécessaires à la réparation de la machine. Jouez contre trois ancêtres Gadgets pour gagner des boulons. Baladez-vous dans les environnements emblématiques de la célèbre série originale, rencontrez des personnages tels que le Chef Gontier, Sophie ou les agents de MAD et utilisez les divers gadgets de l’inspecteur pour combattre les forces de MAD.

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, notamment sur Amazon.fr, avec une édition physique à 39,99 € sur PlayStation et Switch qui comprendra deux planches de stickers et un poster.