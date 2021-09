Instant Sports Paradise : direction la plage avec une bande-annonce de lancement en live-action

Source: Just for Games

En début d'année, Just for Games et Breakfirst dévoilaient lors de l'AG French Direct trois nouveaux jeux de la franchise Instant Sports. Instant Sports Tennis est déjà sorti sur Nintendo Switch en mai dernier, place désormais à Instant Sports Paradise, qui a droit à davantage de versions, mais pas tout de suite.

Eh oui, Instant Sports Paradise est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et... c'est tout. Il faudra attendre jusqu'à l'automne 2021 pour retrouver le titre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Le jeu a déjà droit à une édition physique, seulement sur Switch, et une version en boîte sortira également sur PS5 plus tard dans l'année.

Instant Sports Paradise est pour rappel un party game jouable jusqu'à quatre joueurs en local, avec des mini-jeux sur une île paradisiaque. 15 sports seront proposés, dont le jet-ski, l'hydravion, le bowling, le wok, le football, la machine à glace ou encore le ping-pong, et les joueurs pourront s'amuser à personnaliser leurs personnages avec des centaines d'objets cosmétiques. Enfin, sur les consoles de nouvelles générations, le titre bénéficiera de graphismes améliorés et même de fonctionnalités avec les gâchettes adaptatives sur PS5. Instant Sports Paradise est disponible sur Amazon contre 29,98 €.